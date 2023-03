Tragiczna sytuacja mleczarni. OSM Czarnków na skraju upadku

Ogromne podwyżki cen energii postawiły wiele zakładów produkcyjnych w bardzo złej sytuacji. Jedną z nich jest OSM Czarnków, która, jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, może upaść jeszcze w tym roku.

– Zamykamy firmę, jakie jest wyjście w tej chwili? – mówi Zofia Just, wiceprezes OSM Czarnków, podczas spotkania z posłami Koalicji Obywatelskiej.

Jak donosi Serwis Innpoland.pl, rachunki Spółdzielni za gaz w ciągu roku wzrosły o 800 procent. Kiedy w ubiegłym roku było to 3,4 mln złotych, prognozy na 2023 rok opiewają na… 30,26 mln zł. Skąd taka sytuacja? Branża mleczarska nie została “dopisana” do ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r., co zdaniem branży należałoby zrobić jak najszybciej.

Inna sprawa to spadek cen produktów mlecznych, a tym samym coraz mniejsza dochodowość mleczarni.

Niestety o wiele wyższe koszty ponoszą również inne mleczarnie. Oby tym razem mleko się nie rozlało na wzór sytuacji na rynku zbóż…