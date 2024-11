Tractor Of The Year 2025: Nagrody rozdane. Także w nowej kategorii

Wczoraj podczas targów EIMA w Bolonii rozdano nagrody w konkursie Tractor Of The Year 2025. Wśród wyróżnionych konstrukcji znalazły się m.in. Case IH Quadtrac 715, Fendt 620 Vario DP czy Steyr 4120 Plus. Czym przekonały Jury Ciągniki Roku 2025?

Kategoria HighPower

W kategorii najmocniejszych maszyn nagrodę przyznano ciągnikowi Case IH Quadtrac 715. 715 KM mocy znamionowej i 778 maksymalnej oraz 3356 Nm maksymalnego momentu obrotowego czynią go jednym z najefektywniejszych ciągników na świecie. Jurorzy docenili m.in. nowe zawieszenie Quadtrac’a m.in. ze względu na relatywniw niewielki nacisk na podłoże. Doceniono także komfort pracy i zwrotność ciągnika pomimo jego znacznego gabarytu.

– [Quadtrac 715] najlepiej spełnia potrzeby wysokiej mocy i wydajności, zachowując jednocześnie zrównoważony ślad ekologiczny – stwierdzono w konkluzji werdyktu.

Kategoria MidPower

Najlepszym ciągnikiem średniej mocy został Fendt 620 Vario DP. W jego przypadku doceniono przede wszystkim koncepcję silnika iD, dzięki której osiągnięto najwyższą moc przy niewielkiej wartości obrotowej na poziomie 1900 obr./min i zużycie paliwa wynoszące zaledwie 195 g/kWh. Zwrócono także uwagę na wydajny układ hydrauliczny z pompą o wydatku na poziomie 205 l/min.

Ponadto ciągnik cechuje się bardzo dobrą relacją mocy do masy (34,4 kg/KM) i systemem VarioDrive z inteligentnym rozdziałem momentu obrotowego. Jeżeli dodamy do tego komfort pracy, zaawansowane systemy cyfrowe (FendtONE) czy system kontroli ciśnienia w oponach VarioGrip, zdaniem Jury otrzymujemy “doskonały przykład równowagi, w którym moc, technologia i wydajność łączą się, aby stworzyć maszynę, która spełnia zróżnicowane potrzeby współczesnych rolników”.

Kategoria Utility

Ciągnikiem użytkowym roku 2025 został Steyr 4120 Plus. Zwrotność, komfort, wykorzystana technologia i wydajność – zdaniem Jury ciągnik ten wyróżnia się w każdym z tych obszarów.

– Rolnicy potrzebują ciągników, które są nie tylko wydajne, ale także łatwe w obsłudze do różnych zadań. Steyr 4120 Plus ucieleśnia te cechy, oferując intuicyjny interfejs, imponującą zwrotność i wysoki stopień elastyczności, dzięki czemu nadaje się do wielu operacji rolniczych – czytamy w uzasadnieniu.

Ciągnik ten wyposażono w silnik FPT F36 o mocy maksymalnej 117 KM i momencie obrotowym 506 Nm osiąganym przy 1300 obr./min. Doceniono w nim cichą, przestronną, komfortową kabinę, rozwiązania rolnictwa precyzyjnego i w końcu “zaangażowanie marki Steyr w zrozumienie ciągle zmieniających się potrzeb rolników”.

Kategoria Specialized

Antonio Carraro Tony 8900 TRG to najlepszy ciągnik specjalistyczny. – Decyzja jury została podyktowana wyjątkowym designem, niezrównaną wszechstronnością i doskonałą wydajnością tego ciągnika, co czyni go idealnym wyborem do gospodarstw specjalistycznych – czytamy w uzasadnieniu.

Ciągnik doceniono za niewielki promień skrętu wynoszący 2,3 m, ergonomię i komfort pracy. Wyposażono go w silnik Kuboty o mocy 74,2 KM i przekładnię hydrostatyczną. Jury wskazało także na szerokie możliwości konfiguracji i duży udźwig (2,9 t dla tylnego i 1,2 t dla przedniego podnośnika).

Kategoria Sustainable

I druga statuetka TOTY 2025 w gablocie Fendta. Tym razem za ciągnik e107 Vario. Jury doceniło zaangażowanie marki na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Ten elektryczny ciągnik znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzeba zredukowanych poziomów emisji i hałasu, a więc m.in. w gospodarstwach położonych blisko terenów mieszkalnych, gospodarstwach hodowlanych czy wreszcie w pracach komunalnych.

Ciągnik o mocy maksymalnej 90 kW i momencie obrotowym 347 kW może pracować przy średnim obciążeniu od 4 do 6 godzin, a naładowanie baterii od 20 do 80% zajmuje ok. 3 godziny dzięki ładowarce i ok. 45 minut przy ładowaniu prądem stałym.

– W zakresie mocy poniżej 100 KM ten ciągnik jest konkretną alternatywą dla tradycyjnych modeli spalinowych, co czyni go naturalnym wyborem w kategorii Zrównoważonego Ciągnika Roku – czytamy w uzasadnieniu.

Warto wspomnieć, że Fendt e107 Vario był jedynym wśród nominowanych ciągnikiem elektrycznym.

Kategoria TOTYBot

Ciągnikiem-robotem został AgXeed 5.115T2. Jury wskazało na fakt, że choć mamy do czynienia z ciągnikiem niezwykle innowacyjnym, to jednocześnie doskonale integrującym się ze standardowymi narzędziami. 8 ton udźwigu na tylnym TUZ i 4 na przednim, wydajny układ napędowy, bardzo doby uciąg i niski nacisk na podłoże i oczywiście praca autonomiczna – to główne cechy AgXeeda 5.115T2.

– AgXeed 5.115T2 reprezentuje szczyt robotyki w rolnictwie na rok 2025 dzięki solidnej konstrukcji, zdolności do zwiększania wydajności i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. To nie tylko koncepcja lub prototyp; to maszyna, która już udowadnia swoją wartość w terenie. Decyzja jury odzwierciedla niezrównane połączenie mocy, precyzji i autonomii ciągnika, co czyni go przyszłością technologii rolniczej – czytamy w uzasadnieniu.

Nagrodę TOTYBot przyznano w tym roku po raz pierwszy.