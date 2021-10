Tractor of the Year 2022 – podwójne zwycięstwo firmy John Deere

Międzynarodowy konkurs Tractor of the Year 2022 dobiegł końca. 26 dziennikarzy z 25 europejskich krajów wyłoniło laureatów w 3 kategoriach oraz głównego finalistę. Na podium znalazły się dwie maszyny od John Deere’a. Model 7R 350 AutoPowr zdobył tytuł Ciągnika Roku, a model 6120M AutoPowr otrzymał nagrodę dla najlepszego ciągnika użytkowego (kategoria Best Utility). W jury Polskę reprezentował Edmund Lorencowicz z „Rolniczego Przegladu Technicznego”.

Czym wyróżnił się John Deere?

W głównej kategorii konkurencja była spora. Ciągnik John Deere 7R 350 AutoPowr zaimponował sędziom we wszystkich aspektach bardzo rygorystycznego procesu głosowania. Doceniono:

technologię pokładową i pakiet automatyki;

szeroką, przestronną kabinę zapewniającą kierowcy maksymalny komfort;

doskonałe osiągi w polu;

wysoką wydajność;

układ kierowniczy ActiveCommand Steering (ACS);

system dociążenia ciągnika EZ Ballast.

Jak czytamy w uzasadnieniu na oficjalnej stronie konkursu: „EZ balast umożliwia automatyczny montaż i demontaż 1700 kg balastu. To rewolucjonizuje sposób, w jaki rolnicy i wykonawcy mogą zarządzać balastowaniem (bez zbędnego wysiłku i straty czasu), aby indywidualnie dostosować ciągnik do każdego zadania, zapobiec ugniataniu gleby lub w razie potrzeby poprawić trakcję”.

W kategorii Best Utility model John Deere 6120M AutoPowr uzyskał wysokie noty dzięki:

kompaktowej konstrukcji i elastyczności gwarantowanej przez rozstaw osi 2,4 m;

dużej ładowności (4,7 t);

zastosowaniu najnowszej technologii rolnictwa precyzyjnego;

doskonałej przydatności do pracy z ładowaczem czołowym.

Kryteria oceny

Wybierając Tractor of the Year jury ocenia: silnik, skrzynię biegów, elektronikę, hydraulikę, komfort kabiny, innowacyjne możliwości techniczne, rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, design.

W kategorii Best Utility jury bierze pod uwagę tylko część ciągników – uniwersalne i użytkowe, powyżej 70 KM, z maksymalnie 4 cylindrami, o maksymalnej masie roboczej 10,5 t i maksymalnym rozstawie osi 2,55 m. Ocenia się: silnik, skrzynię biegów, hydraulikę, komfort, innowacyjne rozwiązania techniczne, wszechstronność i design.

O konkursie

Tractor of the Year to jeden z ważniejszych konkursów branżowych. Istnieje od 1998 r. Drugi rok z rzędu nagrody zostały wręczone podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej EIMA w Bolonii, we Włoszech.

Przypomnijmy, że John Deere nie pierwszy raz zdobywa tytuł Tractror of the Year – ma na koncie już 3 wygrane. W 2012 r. nagrodzono model 7280 R, w 2007 r. model 8530, a w 2002 r. 8020 series.