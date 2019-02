TORION SINUS – CLAAS prezentuje czwartą serię ładowarek kołowych

Po udanym początku współpracy z firmą Liebherr, CLAAS wprowadza do asortymentu kolejne modele ładowarek kołowych w klasach 5,6 t oraz 9 t. Dzięki jedynej w swoim rodzaju koncepcji kierowania trzy nowe TORION SINUS łączą doskonałą zwrotność z dużym obciążeniem użytkowym. Równocześnie osiągają prędkości jazdy do 40 km/h.

Trzy nowe modele

TORION 956, 644 i 537 SINUS stanowią pod względem zakresu mocy element pośredni między TORION 535 z serii kompaktowych a modelem 1177 z serii średnich ładowarek kołowych. Tym samym obecnie CLAAS ma w swojej ofercie łącznie 10 różnych modeli ładowarek kołowych do zastosowań w rolnictwie.

TORION SINUS 956 TORION SINUS 644 TORION SINUS 537 Masa własna 9070 kg 6390 kg 5575 kg Obciążenie destabilizujące 5575 kg 4430 kg 3750 kg Wysokość 3,03 m 2,78 m 2,78 m Szerokość 2,38 m 2,06 1,95 Silnik DPS (Stage IV) Yanmar (Stage V) Yanmar (Stage V) Maks. moc 78 kW / 106 KM 54 kW / 73 KM 50 kW / 68 KM Wys. podnoszenia 3,72 m (opcja 4,01 m) 3,35 m (opcja 3,79 m) 3,22 m Układ hydrauliczny 115 l/min 93 l/min (opcja 115 l/min) 70 l/min (opcja 105 l/min) Napęd jezdny Hydrostat., 2 stopnie Hydrostat., 2 stopnie Hydrostat., 2 stopnie Prędkość maks. 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Większe obciążenie użytkowe dzięki przegubowemu układowi kierowniczemu i kierowanej osi tylnej

Trzy modele TORION SINUS cechuje doskonałe połączenie przegubowego układu kierowniczego oraz skrętnej osi tylnej. Znacznie zwiększa to zwrotność w porównaniu do zwykłego przegubowego układu kierowniczego. Ponieważ maksymalny kąt łamania między przodem a tyłem pojazdu jest o około 10 stopni mniejszy, znacznie poprawia to stabilność, a tym samym także obciążenie użytkowe maszyny w porównaniu z ładowarką kołową wyposażoną tylko w przegubowy układ kierowniczy.

Kierowanie osi tylnej realizowane jest przez mechaniczne połączenie pomiędzy przodem pojazdu a prowadzeniem zwrotnic na osi tylnej. Podczas skrętu przegubu tylna oś porusza się automatycznie. We wszystkich trzech modelach jest zintegrowany przegub wahliwy, aby zagwarantować stabilność również w nierównym terenie. Wyrównuje on ruchy boczne przedniej części pojazdu. Amortyzacja w przegubie wahliwym zapewnia bardzo dobry komfort jazdy, szczególnie przy większych prędkościach. W TORION SINUS 956 oś tylna może się dodatkowo wychylić o pięć stopni.

Komfortowa kabina

Kabina łączy w sobie komfort dużych modeli TORION z doskonałą widocznością. Drzwi otwierają się pod kątem 180° i można je zablokować w tej pozycji. Szerokie stopnie umożliwiają bezpieczne i komfortowe wsiadanie do pojazdu. Sufit kabiny znajduje się wystarczająco wysoko również dla wyższych operatorów.

Kolorowy wyświetlacz – 7-calowy w przypadku modelu 956 i 4-calowy dla 644 i 537 – umiejscowiony na prawym słupku A kabiny w przejrzysty sposób prezentuje najważniejsze dla operatora informacje, takie jak prędkości jazdy, prędkość obrotowa silnika, stan paliwa. W modelu TORION 956 w wyświetlaczu można zintegrować także kamerę tylną. Wszystkie przełączniki niezbędne do obsługi ładowarki są czytelnie uporządkowane po prawej stronie. Wąska kolumna kierownicy, bez wskaźników i przełączników, zapewnia operatorowi doskonałą widoczność do przodu na narzędzie robocze.

Mocne silniki i prędkość maksymalna aż do 40 km/h

TORION 644 i 537 SINUS są wyposażone w silniki Yanmar o pojemności skokowej 3,3 l i turbosprężarkę. Zapewniają moc rzędu 54 kW / 73 KM, a dzięki filtrowi cząstek stałych spełniają wymogi normy emisji spalin Stage V. TORION SINUS 956 z silnikiem DPS o pojemności 4,5 l ma moc 78 kW / 106 KM. Silniki są zamontowane poprzecznie i komfortowo dostępne na potrzeby prac konserwacyjnych. Opcjonalny hydrauliczny wentylator rewersyjny umożliwia oczyszczenie chłodnicy za naciśnięciem przycisku i dba o wystarczającą moc chłodzenia na przykład podczas zbioru słomy.

We wszystkich modelach TORION SINUS zastosowano hydrostatyczny napęd jezdny z dwoma zsynchronizowanymi stopniami prędkości jazdy. Koncepcja napędu zapewnia precyzyjną, bezstopniową pracę i łączy dużą siłę ciągu w trybie ładowania z wysoką sprawnością i prędkością maksymalną aż do 40 km/h. Dzięki temu przemieszczanie się nawet między kilkoma gospodarstwami nie zajmie wiele czasu.

Jeszcze wyżej z masztem High Lift

Szczególnie w zastosowaniach rolniczych konieczne są często większe wysokości przeładunku. Nowe TORION SINUS 956 i 644 są opcjonalnie dostępne z układem załadunku High Lift. Wysokość punktu obrotu łyżki wynosi dzięki temu 4,01 m w przypadku TORION SINUS 956 i 3,79 m dla modelu 644. Umożliwia to komfortowy załadunek również do większych wozów paszowych oraz podajników biogazowni.

Wszystkie nowe ładowarki są wyposażone w kinematykę Z. Zapewnia ona najwyższą siłę zrywania i dużą szybkość wysypu. Ponadto we wszystkich modelach TORION układ kinematyki jest zoptymalizowany pod kątem zastosowania wideł do palet. Podczas podnoszenia widły pozostają niemal równoległe do podłoża. Hydrauliczna blokada narzędzia jest wyposażeniem seryjnym i jest sterowana bezpośrednio z kabiny. Dźwigar narzędzi TPZ w modelach 644 i 537 jest – podobnie jak w już wprowadzonych modelach TORION z serii małych ładowarek – kompatybilny z wieloma dostępnymi na rynku narzędziami. Blokada ramy szybkiej wymiany narzędzia TPV w TORION SINUS 956 znajduje się w dobrze zabezpieczonym miejscu. Pasuje do większych modeli TORION.

Źródło: CLAAS