TOP 20 największych producentów pszenicy na świecie w 2022 roku

Pszenica jest najważniejszym na świecie zbożem; uprawia się ją na łącznej powierzchni 220 milionów hektarów, a w 2021 roku wartość rynku pszenicy wyniosła 127,7 mln dolarów i szacuje się, że w ciągu 5 lat rynek ten zwiększy się do ponad 169 mld USD. A w których krajach zebrano najwięcej pszenicy w 2022 roku?

Miejsce 20. Algieria

W 2022 roku w Algierii wyprodukowano 3,7 mln ton pszenicy. Ten północnoafrykański kraj jest jednocześnie jednym z największych importerów zbóż z importem pszenicy na poziomie 7,7 mln ton.

Miejsce 19. Afganistan

Szacunki dotyczące produkcji pszenicy w Afganistanie w 2022 roku opiewają na 4,5 mln ton. To najważniejsza uprawa w tym kraju a większość zboża konsumowana jest na rynku wewnętrznym.

Miejsce 18. Etiopia

Zbiory pszenicy w Etiopii w 2022 roku to wg szacunków 5,7 mln ton, jednak kraj ten również importuje pszenicę. Z produktów rolnych największe dochody Etiopczycy czerpią z eksportu kawy.

Miejsce 17. Uzbekistan

Roczna produkcja pszenicy w tym kraju to 6,6 mln ton, chociaż najważniejszą uprawą w tym kraju jest ryż.

Miejsce 16. Brazylia

Światowy potentat w produkcji cukru, kawy, soi, kukurydzy oraz mleka w 2022 roku wyprodukował 9,2 mln ton pszenicy. To i tak nie wystarcza na własne potrzeby, na które potrzeba ok. 12 mln ton tego zboża.

Miejsce 15. Egipt

Tylko 2,8 proc. powierzchni tego północnoafrykańskiego kraju stanowią grunty nadające się pod uprawę. I chociaż produkcja pszenicy w 2022 roku wyniosła 9,8 mln ton, to ta wartość nie stanowi nawet połowy zapotrzebowania Egipcjan na pszenicę; w 2021 roku zużyto tam łącznie 20,5 mln ton pszenicy.

Miejsce 14. Kazachstan

Kazachstan wyprodukował w 2022 roku 13 mln ton pszenicy, z czego ok. połowa tradycyjnie przeznaczona będzie na eksport. Z powierzchni uprawnych tego kraju ok. 80 proc. stanowi właśnie to zboże.

Miejsce 13. Iran

W 2022 roku zbiory pszenicy w Iranie mają wynieść 13,2 mln ton. Iran jest także dużym importerem tego zboża.

Miejsce 12. Wielka Brytania

Na Wyspach w 2022 roku wyprodukowano wg szacunków 14,6 mln ton pszenicy.

Miejsce 11. Turcja

Turcja wyprodukowała w 2022 roku nieco ponad 17 mln ton pszenicy, jednak co roku kraj ten importuje ok. 10 mln ton tego zboża.

Miejsce 10. Argentyna

W 2022 roku w tym kraju wyprodukowano ok. 17,5 mln ton pszenicy. Jest to najważniejsza uprawa w Argentynie obok soi i kukurydzy. Niestety z powodu suszy argentyński eksport pszenicy ma spaść o ponad 50 proc. do 7 mln ton.

Miejsce 9. Ukraina

Produkcję ukraińskiej pszenicy w 2022 roku szacuje się na 20,5 mln ton. Z powodu konfliktu ukraiński eksport ma spaść o ponad 30 proc. do 6,3 mln ton.

Miejsce 8. Pakistan

Pakistan ma wyprodukować 26,4 mln ton pszenicy w 2022 roku, jednak z powodu liczby ludności przekraczającej 238 mln nie usłyszymy o tym kraju w kontekście eksportu tego zboża.

Miejsce 7. Australia

Zupełnie inaczej jest w przypadku Australii; ze zbiorów szacowanych na 33 mln ton na eksport ma trafić aż 27 mln ton pszenicy.

Miejsce 6. Kanada

Główne uprawy w Kanadzie to pszenica, jęczmień, rzepak, soja i kukurydza. Zbiory tej pierwszej mają wynieść w tym roku 35 mln ton.

Miejsce 5. USA

W USA produkcja pszenicy w 2022 roku szacowana jest na 44,9 mln ton, chociaż największą pod względem powierzchni uprawą jest w tym kraju kukurydza.

Miejsce 4. Rosja

W Rosji wyprodukowano w tym roku ok. 91 mln ton pszenicy. Zebrano ją z powierzchni przeszło 17 mln hektarów. Aż 43,7 mln ton tego zboża ma trafić na eksport.

Miejsce 3. Indie

Indie produkują najwięcej na świecie mleka, juty i roślin strączkowych. Pod względem produkcji pszenicy zajmują 3. miejsce z 103 milionami ton w 2022 roku.

Miejsce 2. Unia Europejska

Zbiory na poziomie 134,7 mln ton w 2022 roku dają UE 2. miejsce w zestawieniu. Najwięksi producenci pszenicy w UE to kolejno Francja (ok. 35 mln ton), Niemcy (ok. 20 mln ton), Rumunia (ok. 10 mln ton), Polska (ok 10 mln ton), Hiszpania (ok. 8 mln ton), Włochy (ok. 7 mln ton), Bułgaria (ok. 6 mln ton), Węgry (ponad 5 mln ton) i Czechy (ok. 4,5 mln ton)*

Miejsce 1. Chiny

Największy producent pszenicy na świecie w 2022 roku wyprodukował 138 mln ton tego zboża. Obok pszenicy uprawia się tam przede wszystkim ryż i kukurydzę.

*dane dla poszczególnych krajów UE wg FAO za 2019 r.

Źródła: Indexmundi, Insidermonkey, FAO