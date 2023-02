TOP 10 w produkcji kukurydzy na świecie w 2022 roku

Ubiegły sezon był dla wielu światowych producentów trudny ze względu susze i powodzie oraz oczywiście na wojnę w przypadku Ukrainy, choć jest kilka krajów, które zanotowały znaczący wzrost produkcji kukurydzy w stosunku do sezonu 2021.

Nie będzie wielkim zaskoczeniem, że na pierwszym miejscu wśród producentów kukurydzy są Stany Zjednoczone z produkcją za ubiegły sezon wynoszącą blisko 353 mln ton. Niemniej jednak ze względu na trudne warunki produkcja ta jest mniejsza o blisko 8 proc. w stosunku do 2021 r.

Na miejscu drugim uplasowały się Chiny z produkcją wynoszącą 274 mln ton, co jest wynikiem nieznacznie, bo o 0,5 proc. lepszym w porównaniu do 2021 r. Trzecie miejsce przypadło z kolei Brazylii z produkcją wynoszącą 126 mln ton i tutaj wynik jest dużo lepszy, bo aż o 8 proc. w stosunku do sezonu 2021.

Poza podium znalazła się Unia Europejska w której spadek produkcji był bardzo znaczący w odniesieniu do roku 2021, ponieważ wyniósł blisko 21 proc. i ostatecznie sezon 2022 zakończył się produkcją na poziomie nieco ponad 56 mln ton.

Kolejne miejsce zajęła Argentyna z produkcją w wysokości 55 mln to i wzrostem produkcji o blisko 7 proc. w porównaniu do roku 2021. Szóste miejsce przypadło Indiom, które wyprodukowały 32 mln ton kukurydzy, czyli mniej o prawie 5 proc. niż w roku 2021.

Za Indiami plasuje się Ukraina, która w obecnym sezonie zanotowała największy, bo wynoszący ponad 25 proc. spadek produkcji z pierwszej “10” producentów. Sezon 2022 zakończył się tam wynikiem 31,5 mln zebranych ton kukurydzy.

8 miejsce wśród największych producentów zajął natomiast Meksyk, który w roku 2022 zebrał 27,6 mln ton kukurydzy, czyli więcej o ponad 3 proc. niż w sezonie 2021. Na miejscu 9 uplasowała się z kolei RPA z wynikiem 17,3 mln ton, czyli więcej o ponad 6 proc. w stosunku do 2021 r.

Czołową “10” zamyka Rosja, która w sezonie 2022 zebrała 15 mln ton kukurydzy, co było wynikiem gorszym o blisko 1,5 proc. w porównaniu do roku 2021.