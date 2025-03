TOP 10 przejęć firm z branży maszyn rolniczych w 2024 roku. Ursus nie był jedyny

Ostatnio przedstawiliśmy firmy z branży agro, które zakończyły (lub prawie zakończyły) działalność w 2024 r. Jednak nie zawsze problemy muszą oznaczać zamknięcie firmy, bo czasem pojawia się inwestor i następuje fuzja lub przejęcie. Takie praktyki są często spotykane, bo bywa, że sam znak handlowy marki jest wart więcej, niż cała firma.

Dziś zaczniemy od najgłośniejszego przypadku przejęcia firmy i – co tu kryć – najbardziej nam bliskiemu. Firmy, której nikt nie chciał, a po jej niegdysiejszej potędze został właściwie cień. Tak, dobrze się domyślacie – chodzi o Ursusa, a więc zacznijmy listę fuzji i przejęć na rynku argo w 2024 roku.

Ukraiński holding MI Crow przejmuje Ursusa

Jednym z najgłośniejszych wydarzeń w branży maszyn rolniczych w 2024 roku było przejęcie legendarnej polskiej marki Ursus. Po latach problemów finansowych i kilku nieudanych prób sprzedaży, majątek Ursusa trafił w ręce polsko-ukraińskiej firmy MI Crow sp. z o.o. Co ciekawe, nowy właściciel specjalizuje się w przemyśle zbrojeniowym, a nie w produkcji sprzętu rolniczego. Wciąż nie wiadomo, czy zakłady Ursusa w Dobrym Mieście czy Lublinie będą kontynuować produkcję traktorów, czy zostaną przekierowane na inne tory.

Amazone umacnia pozycję w Ameryce Południowej – przejęcie MP Agro

Niemiecka firma Amazone przejęła brazylijskiego producenta rozsiewaczy nawozów MP Agro. Dzięki tej transakcji Amazone chce jeszcze bardziej wzmocnić swoją obecność na rynku Ameryki Południowej. Co ważne, dotychczasowa kadra MP Agro, w tym dyrektor Douglas Pecchin, pozostanie na swoich stanowiskach, a maszyny spod znaku MP Agrol będą dostępne jak dotychczas.Ich produkcja nadal będzie odbywać się w Luis Pavao w Brazylii.

Rolland powiększa swoje portfolio dzięki przejęciu Demarest

Francuski producent Rolland, znany z przyczep wywrotek, rozrzutników obornika i przyczep do transportu bydła, przejął konkurencyjną firmę Demarest. Dzięki tej fuzji Rolland wzmocni swoją pozycję na rynku i zwiększy udział w segmencie przyczep we Francji. Połączenie dwóch czołowych graczy w tej branży nie wzbudziło zastrzeżeń lokalnych organów antymonopolowych, które nie widziały w fuzji nic złego.

Yanmar przejmuje indyjski oddział Claas

Japoński Yanmar sfinalizował zakup Claas India Private Ltd., przemianowując firmę na Yanmar Agricultural Machinery India Private Limited (YAMIN). To strategiczne posunięcie umacnia pozycję Yanmar na indyjskim rynku maszyn rolniczych, ale nie osłabia pozycji niemieckiego Claasa w Indiach. Nowa firma będzie kontynuować produkcję kombajnów, wykorzystując jednocześnie doświadczenie i technologię Yanmar.

Deutz AG wchodzi w technologię oczyszczania spalin – Przejęcie HJS Emission Technology

Niemiecki Deutz AG nabył większościowy pakiet udziałów w HJS Emission Technology, firmie specjalizującej się w systemach redukcji emisji spalin. Firma ta od lat współpracuje z Deutz AG, dostarczając rozwiązania ekologiczne do silników Diesla. Transakcja, która czeka na zatwierdzenie organów antymonopolowych, ma zostać sfinalizowana na początku 2025 roku. Da to niemieckiemu producentowi silników jeszcze szerszy dostęp do najnowszych technologii w tej dziedzinie.

Kotte przejmuje część Kaweco – wzmocnienie sektora nawożenia

Niemiecki producent Kotte przejął część działalności Kaweco, holenderskiego producenta specjalizującego się w produkcji maszyn do transportu i rozprowadzania nawozów organicznych. Nowy właściciel zobowiązał się do kontynuowania produkcji i serwisowania sprzętu Kaweco oraz dostarczania części zamiennych.

Homburg wkracza na rynek robotów rolniczych – Przejęcie Ekobot

Holenderski Homburg przejął szwedzką firmę Ekobot, specjalizującą się w autonomicznych robotach do odchwaszczania upraw. Dzięki tej transakcji Homburg rozszerzy ofertę inteligentnych technologii rolniczych, integrując rozwiązania Ekobot z własnym asortymentem maszyn. Szwedzka firma specjalizuje się w sztucznej inteligencji, kamerach i technologii GPS. Jednym z jej sztandarowych produktów jest robot do odchwaszczania roślin WeAi. Jego kamera wykrywa nie tylko chwasty, ale także grzyby, owady i zestresowane rośliny.

Kubota stawia na AI – Przejęcie Bloomfield Robotics

Japoński gigant Kubota przejął amerykański startup Bloomfield Robotics, który opracowuje systemy sztucznej inteligencji do monitorowania plonów. Technologia ta pozwala na precyzyjne ocenianie kondycji upraw, co może znacząco zwiększyć wydajność produkcji rolniczej. Kubota i Bloomfield współpracowały już od 2021 roku, ale teraz amerykańska firma w pełni trafiła pod skrzydła japońskiego koncernu. Oznacza to jeszcze bardziej dynamiczny rozwój Kuboty w zakresie zastosowania sztucznej inteligencji w rolnictwie.

JLG przejmuje Ausa – rozszerzenie oferty ładowarek

JLG Industries, należące do Oshkosh Corporation, przejęło hiszpańską firmę Ausa, znaną z produkcji kompaktowych ładowarek teleskopowych i terenowych wózków widłowych. To przejęcie pozwoli JLG rozszerzyć swoją ofertę i umocnić pozycję na globalnym rynku sprzętu budowlanego i rolniczego. Dzięki przejęciu firmy Ausa, Oshkosh uzyskał dostęp do zakładu produkcyjnego firmy Ausa o powierzchni 76 000 metrów kwadratowych zlokalizowanego w Barcelonie w Hiszpanii. Umowa obejmowała również zatrudnienie około 350 pracowników Ausa i dostęp do 200 dealerów sprzętu na całym świecie. Przejęcie firmy Ausa rozszerzy ofertę amerykańskich ładowarek teleskopowych JLG.

Razol i Suire łączą siły we wspólnym projekcie – Powstaje Razol-Suire

Francuscy producenci maszyn rolniczych Razol i Suire ogłosili fuzję, tworząc nową markę Razol-Suire. Oba przedsiębiorstwa zachowają swoje zakłady produkcyjne i specjalizacje: Razol będzie kontynuować produkcję sprzętu do uprawy roli, a Suire skupi się na rozdrabniaczach, mechanicznych systemach odchwaszczania i rozwiązaniach dla hodowców zwierząt. Nowa firma planuje uruchomienie nowej strony internetowej, a także inwestycje w nowoczesne technologie produkcyjne, w tym roboty spawalnicze.

Widzimy więc, że rok 2024 przyniósł istotne zmiany w branży maszyn rolniczych – od przejęć i fuzji globalnych gigantów, po nieoczekiwane zmiany właścicieli kultowych marek. Czy te zmiany właścicielskie i fuzje w tak trudnych dla rolnictwa czasach coś dadzą?

Najbliższe miesiące pokażą, jak nowe inwestycje wpłyną na rynek i czy Ursus pod skrzydłami nowego właściciela wróci do produkcji traktorów, czy też całkowicie zmieni kierunek rozwoju.