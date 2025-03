Według danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w lutym 2025 roku zarejestrowano 473 nowe przyczepy rolnicze. To o 14% więcej niż w styczniu oraz o 21% więcej niż w lutym 2024 roku.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy na polskim rynku pojawiło się 5 439 nowych przyczep rolniczych, co oznacza spadek o 12% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wzrost sprzedaży w lutym świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na nowoczesny sprzęt rolniczy przed nadchodzącym sezonem rolniczym.

TOP 10 najpopularniejszych producentów przyczep rolniczych w lutym 2025 (ogółem)

1. Pronar – 250 szt. (28,2% udziału w rynku, wzrost o 17% r/r)

2. Metal-Fach – 131 szt. (14,8% udziału w rynku, wzrost o 6,5% r/r)

3. Metaltech – 54 szt. (6,1% udziału w rynku, spadek o 27% r/r)

4. Wielton – 48 szt. (5,4% udziału w rynku, wzrost o 50% r/r)

5. Joskin – 46 szt. (5,2% udziału w rynku, wzrost o 2,2% r/r)

6. Meprozet – 39 szt. (4,4% udziału w rynku, spadek o 17% r/r)

7. Zasław – 34 szt. (3,8% udziału w rynku, wzrost o 41,7% r/r)

8. Fliegl – 27 szt. (3,0% udziału w rynku, wzrost o 92,9% r/r)

9. Pomot – 25 szt. (2,8% udziału w rynku, spadek o 30,6% r/r)

10. Ursus – 23 szt. (2,6% udziału w rynku, wzrost o 76,9% r/r)

Pronar pozostaje niekwestionowanym liderem rynku, znacznie wyprzedzając konkurencję. Metal-Fach, mimo drugiej pozycji, odnotował jedynie niewielki wzrost sprzedaży. Z kolei Fliegl i Ursus mogą pochwalić się największą dynamiką wzrostu w porównaniu do poprzedniego roku.

Rejestracje przyczep w lutym 2025 w podziale na województwa

Najwięcej przyczep rolniczych zarejestrowano w województwach:

– Mazowieckim – 140 szt.

– Podlaskim i Wielkopolskim – po 98 szt.

– Łódzkim – 75 szt.

To właśnie w tych regionach rolnictwo ma duże znaczenie, a inwestycje w nowoczesne przyczepy są niezbędne do usprawnienia prac polowych. Nie oznacza to jednak, że cała reszta kraju nie inwestuje w przyczepy.

Dlaczego teraz jest najlepszy moment na zakup przyczepy rolniczej?

Luty i marzec to idealny moment na inwestycję w nową przyczepę rolniczą, ponieważ rolnicy przygotowują się do nadchodzącego sezonu wegetacyjnego i żniw. Przewidywana wysoka podaż zbóż i rosnące potrzeby transportowe sprawiają, że modernizacja sprzętu staje się koniecznością.

Dodatkowo można zauważyć, że wczesną wiosną producenci często oferują promocyjne warunki zakupu, co może oznaczać niższe ceny lub korzystniejsze finansowanie. Można uznać, że pozbywają się tym ubiegłorocznych stanów magazynowych, ale przyczepa to nie auto i tu rocznik ma dużo mniejsze znaczenie.

Można zauważyć wzrost sprzedaży przyczep specjalistycznych, które ujęte są w tym zestawianiu. To także efekt “końca roku” ale i polityki cenowej, której promocyjne aspekty w przypadku takich przyczep są bardzo wymierne. Nowoczesne przyczepy oferują większą ładowność, lepszą ergonomię oraz wyższą trwałość, co przekłada się na bardziej efektywne gospodarowanie.

Trendy na rynku przyczep rolniczych 2025

Obserwując dynamikę sprzedaży, można zauważyć wzrost zainteresowania przyczepami wielofunkcyjnymi, które umożliwiają nie tylko transport zbóż, ale również zbiór czy przewóz kiszonki oraz nawozów. Producenci dostosowują swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rolników, wprowadzając modele o większej wytrzymałości i wydajności.

Sprzedaż nowych przyczep w lutym 2025 roku pokazuje wyraźne ożywienie na rynku. Mimo ogólnego spadku liczby rejestracji w ujęciu rocznym, niektóre marki, jak Wielton, Fliegl i Ursus, dynamicznie zwiększają swoją obecność. W kolejnych miesiącach warto obserwować, czy trend wzrostowy utrzyma się oraz jakie strategie przyjmą poszczególni producenci, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

