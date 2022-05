To ostatni tydzień na zakup nawozów objętych dopłatami

Termin składania wniosków o dopłaty do nawozów został wydłużony do końca maja, jednak pamiętajmy, że dopłaty te będzie można uzyskać tylko za nawozy zakupione do 15 maja tego roku.

Aby otrzymać dopłaty do nawozów, należy do wniosku dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania dopłat do nawozów oraz wniosek o dopłaty można znaleźć tutaj: Nawozy 2022 – kryzys wojenny – pomoc publiczna