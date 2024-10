To koniec rolnictwa w Europie? Wg 30 milionów mieszkańców UE rolnicy niszczą planetę i łamią prawa człowieka

System rolno-spożywczy UE jest największą pojedynczą przyczyną utraty zasobów naturalnych w UE, a także jest powiązany z naruszeniami praw człowieka i napędza epidemię chorób związanych z dietą – uważa pozarządowe Europejskie Biuro ds. Środowiska (EEB).

30 milionów przeciwko rolnictwu

European Environmental Bureau – Europejskie Biuro ds. Środowiska (EEB) to organizacja pozarządowa, największa w UE sieć organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Obecnie składa się z ponad 185 organizacji członkowskich w 41 krajach, do których należy ok. 30 milionów mieszkańców UE.

Dialog Strategiczny – zgniły kompromis

Dyrektor tej organizacji, Faustine Bas-Defossez, skomentowała wyniki Strategicznego Dialogu na temat Przyszłości Rolnictwa w UE. Choć dostrzega, że dialog idzie w dobrym kierunku, to z komentarza wybija przekonanie, że kompromis zawarty przez 26. interesariuszy rynku rolnego w UE jest zgniłym kompromisem.

Dotacje na rolnictwo – dekady marnotrawienia pieniędzy

– Raport (…) zaczyna się to od jednoznacznego wezwania do gruntownej przebudowy archaicznej polityki UE w zakresie dopłat do rolnictwa, aby skoncentrować cenne fundusze publiczne na nagradzaniu przyjaznych dla środowiska i klimatu wyników rolnictwa (…) co zakończyłoby dekady marnotrawnych, niesprawiedliwych dotacji, które przynosiły korzyści największym gospodarstwom kosztem wszystkich innych i środowiska – mówi Bas-Defossez.

Kompromis nie spełnia jednak wszystkich oczekiwań – np. “ogranicza się do nieśmiałych sformułowań w odniesieniu do konieczności odejścia od przemysłowej hodowli zwierząt i zmniejszenia ogólnej liczby zwierząt w UE“.

“Równość płci” warunkiem sukcesu rolnictwa

Dlatego niezbędne jest podjęcia natychmiastowych działań. EEB apeluje do Komisji Europejskiej o:

– “wyraźne uznanie potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa”;

– przyspieszenie wprowadzenia w życie “obiecanego zakazu stosowania klatek w hodowli zwierząt”;

– zakończenie eksportu pestycydów zakazanych w UE;

– uznanie, że „dla przyszłego sukcesu systemów żywnościowych konieczne jest osiągnięcie pełnej równości płci”.

Rolnictwo musi się zmienić natychmiast albo planeta zginie…

– Nie można już dłużej zwlekać. System rolno-spożywczy UE jest największą pojedynczą przyczyną utraty zasobów naturalnych w UE a także jest powiązany z naruszeniami praw człowieka i napędza epidemię chorób związanych z dietą. Wzywamy przewodniczącą Komisji Europejskiej do dotrzymania obietnic i włączenia zbiorczych zaleceń do jej wizji rolnictwa i żywności w ciągu pierwszych 100 dni, zapewniając pilne działania, które są naprawdę adekwatne do celu – mówi dyrektor EEB Faustine Bas-Defossez.

