To będzie trudny rok dla europejskiej pszenicy

Pierwszy dzień handlu w nowym roku przyniósł na paryskim Matifie marazm; ceny pszenicy pozostały na niezmienionym poziomie, zaś kukurydzy i rzepaku wahały się w granicach 0,5 EUR/t. Pewien wpływ na taki stan rzeczy ma zamknięcie giełdy w Chicago, która wystartuje dopiero dzisiaj.

Cena pszenicy zatrzymała się wczoraj na poziomie 309,25 EUR/t, zaś wartość kontraktów na kolejne miesiące nieznacznie spadła. Ale skoro już nie ma specjalnie o czym pisać w kontekście wczorajszej sesji, warto zwrócić uwagę na to, co będzie kształtowało ceny zbóż w 2023 roku. Dla europejskich plantatorów z pewnością złą informacją jest to, że wzrastają szacunki produkcji rosyjskiej pszenicy; Rosstat podał ostatnio wartość 102,65 mln ton, czyli o prawie 1,5 mln ton więcej niż szacunki SovEcon. O wiele bardziej sceptycznie do tych szacunków podchodzi amerykański Departament Rolnictwa, który przewiduje rosyjską produkcję na 91 mln ton. Jednak bez względu na to handlowcy i tak spodziewają się dużej presji na spadek spowodowanej właśnie konkurencją ze strony rosyjskiego ziarna.

Na pewno zmniejszy się konkurencja ze strony Ukrainy; tamtejszy eksport zbóż od lipca skurczył się prawie o 30 proc. i do grudnia wyniósł 22,6 mln ton, przy czym w przypadku pszenicy jest to aż -47 proc. (8,4 mln ton). Wpływ na ceny na pewno będzie miała także sytuacja u ważnego dotychczas eksportera – Argentyny. Kraj ten eksportował zazwyczaj ponad 10 mln ton pszenicy, jednak teraz przy konsumpcji wewnętrznej na poziomie ok. 9 mln ton i ze względu na suszę zbiorach szacowanych na zaledwie 11,5 mln ton prawdopodobnie można liczyć na eksport rzędu 2,5 – 3 mln ton.