Timac Agro Polska – Wielka Majówka po raz drugi!

W dniach 9-10 maja 2018 r., w Centrum Kongresowo-Hotelowym Warszawianka w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim k. Warszawy, odbyła się druga Wielka Majówka Timac Agro Polska. Wielka Majówka Timac Agro Polska, to połączenie merytorycznej konferencji oraz specjalnej akcji marketingowej – Wielkiej Loterii Timac Agro Polska pod tą samą nazwą, skierowanej do klientów firmy, którzy w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia br. zakupili jednorazowo określoną ilość wybranych nawozów płynnych, granulowanych, dodatków paszowych lub bloków mineralnych, z bogatej oferty firmy.

Wielka Majówka, to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń na przestrzeni ostatnich dwóch lat zrealizowanych przez firmę Timac Agro Polska (a pewnie również w całej branży), ale przede wszystkich to ważne spotkanie dla producentów rolnych, dla których oprócz finału loterii z losowaniem głównych nagród, firma Timac Agro Polska przygotowała także solidną porcję wiedzy w czasie konferencji. Głównymi nagrodami w loterii były w tym roku: Toyota Hilux, dwie Toytoy Aygo i 5 skuterów Kymco. W czasie kilkugodzinnej konferencji składającej się z części ogólnej i trzech części panelowych, przedstawiono aktualne informacje o Grupie Roullier i firmie Timac Agro, a później już w poszczególnych częściach tematycznych, szczegółowe zagadnienia związane z produkcją rolną, ogrodniczą i produkcją mleka.

Część ogólną konferencji otworzyła uroczyście i powitała zebranych gości Agata Stolarska, prezes zarządu Timac Agro Polska. Pani prezes podziękowała przybyłym tak licznie gościom za to, że pomimo gorącego czasu na polu i w gospodarstwach, znaleźli czas na spotkanie z firmą Timac Agro Polska. Podziękowała także za ich aktywny udział w Wielkiej Loterii i życzyła szczęścia w czasie losowania nagród. Po tym wystąpieniu głos zabrał Arnaud Wieczorek, który przedstawił Światowe Centrum Innowacji (CMI) Grupy Roullier w Saint Malo. Mówił o roli i znaczeniu badań oraz innowacji w grupie. Po nim, prezentację pt. Jak przy pomocy technologii TOP-PHOS zwiększyć efektywność odżywiania roślin, przedstawił Nicolas Juignet z CMI Francja.

TOP-PHOS, to nowa innowacyjna forma fosforu zabezpieczona przed uwstecznianiem się w glebie (niezależnie od jej odczynu)., która sprawia, że nawożenie fosforem jest bardziej efektywne. Oba wystąpienia z języka francuskiego na polski tłumaczyła prezes Agata Stolarska. Później o doświadczeniach polowych, jako ważnym elemencie pracy doradców techniczno-handlowych Timac Agro Polska, opowiedział Bartłomiej Anioła, product & crop manger z centralnego marketingu. Firma Timac Agro to firma, która zatrudnia ponad 100 doradców techniczno-handlowych na terenie całego kraju, którzy w ramach serwisu sprzedażowego przeprowadzają na polach swoich klientów badania gleby, badania fluorymetryczne roślin w czasie wegetacji w kierunku niedoboru składników pokarmowych, i na tej podstawie przygotowują plany i zalecenia nawozowe. Nowe narzędzia komunikacyjne (m.in. stronę internetową, FB, kanał YT), zaprezentował Łukasz Peroń, comunication & crop manager, również z działu centralnego marketing.

Po przerwie, w trakcie drugiej części konferencji, równolegle w 3 salach konferencyjnych odbyły się odrębne wykłady: panel rolniczy, panel upraw specjalistycznych (ogrodniczych) oraz panel zootechniczny. W panelu rolniczym o lustracji polowej, jako ważnym źródle informacji przy podejmowaniu decyzji związanych z odżywianiem roślin mówił dr hab. Witold Szczepaniak, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W tym kontekście, o serwisie AgriCrops firmy Timac Agro Polska mówił Dominik Fudała, doradca techniczno-handlowy. Aktualne wybrane zagadnienia z zakresu uprawy roślin białkowych przedstawił rolnikom prof. dr hab. Bogdan Kulig, z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W panelu specjalistycznym, wprowadzenie do fertygacji z omówieniem analizy gleby i wody zrobił prof. dr hab. Andrzej Komosa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Praktyczne aspekty nawożenia fertygacyjnego w oparciu o produkty KSC-Phytactyl przedstawił Jacek Witkowski, doradca techniczno-handlowy Timac Agro Polska. O aktualnej sytuacji na rynku jabłek w 2018 r. mówił dr Tomasz Lipa, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. O tym z jakimi szansami i zagrożeniami polscy sadownicy wchodzą w aktualny sezon mówił Mateusz Nowacki, specjalista ds. sadownictwa z Timac Agro Polska. W panelu zootechnicznym, o problemach zawodowych krów mlecznych opowiedział dr Robert Mikuła, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. O wpływie okresu zasuszenia na przebieg laktacji mówił Sławomir Wujek z Timac Agro Polska, znaczenie suplementacji mineralnej w żywieniu bydła przedstawiła Paulina Fornal, specjalista ds. marketingu z Działu Animal Nutrition.

W konferencji udział wzięło łącznie nieco ponad 500 rolników, którzy przyjechali do Jachranki z terenu całej Polski. Uczestnicy nie tylko skorzystali merytorycznie, ale także mogli się świetnie bawić wieczorem na uroczystej kolacji, połączonej z rozstrzygnięciem Wielkiej Loterii, połączonej z dreszczykiem emocji. Losowanie i zabawę prowadził znany prezenter Marcin Prokop.

Poniżej zapraszamy na fotorelację z wydarzenia.