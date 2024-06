The Brussels Time: W Brukseli protestują rolnicy o sympatiach skrajnie prawicowych

Większość belgijskich rolników nie weźmie udziału w dzisiejszym proteście w Brukseli. Protestować będą jedynie “twardogłowi” i organizacje rolnicze powiązane ze skrajną prawicą – informuje The Brussels Time.

Większość rolników belgijskich nie weźmie udziału w proteście – informuje The Brussels Time. Udziału odmówiła m.in. Walońska Federacja Rolnictwa, największa organizacja rolników w Walonii (Belgia). Rzecznik organizacji odmowę tłumaczy okresem intensywnych prac polowych, a także faktem, że niedługo zmieni się skład Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej i nie ma teraz komu przedstawiać argumentów rolników. Jest więc jednocześnie za późno i za wcześnie na protesty.

Również flamandzki związek Boerenbond, największe stowarzyszenie rolników we Flandrii i wschodniej Belgii, zrzeszające 16 000 członków reprezentujących około trzy czwarte wszystkich flamandzkich rolników, nie będzie uczestniczyć w proteście. Organizacja przypomina, że zorganizowała już szereg protestów, po których politycy zaprosili rolników do rozmów, należy więc kontynuować dialog.

PiS skrajną prawicą?

Dowodem na prawdziwość tezy, że w Brukseli protestować będzie skrajna prawica, ma być obecność na proteście “tajnych gości, prelegentów wysokiej rangi” z polskiej partii PiS – informuje The Brussels Time za portalem Farmers Defence Force. Przemawiać ma także belgijski eurodeputowany Tom Vandendriessche z flamandzkiej Vlaams Belang (Interes Flamandzki). Obie te partie brukselska gazeta uważa za prawicowe bądź skrajnie prawicowe i nacjonalistyczne.

Sprzeciwiasz się obrońcom praw zwierząt? Jesteś skrajnie prawicowy

Również fakt, że jednym z koordynatorów protestu jest Farmers Defence Force gazeta uważa za dowód na prawicowe sympatie uczestników protestu. Jak informuje The Brussels Time, FDF to holenderska grupa założona w 2019 roku przez rolnika Marka van den Oevera w celu walki z okupacją fermy świń przez obrońców praw zwierząt. Organizacja sprzeciwia się importowi produktów rolno-spożywczych spoza UE, jest przeciwna wszelkim ograniczeniom w sektorze hodowli i hodowli zwierząt oraz domaga się „absolutnej ochrony” prawa do korzystania z własności prywatnej.

Poparcie Viktora Orbana dla protestów rolników

Kolejny dowód to fakt, że protest jest popierany i promowany przez MCC Bruksela – zespół doradców utworzony przez premiera Węgier Viktora Orbàna, który, jak informuje gazeta, według doniesień był zaangażowany w organizowanie szeroko zakrojonych protestów rolników w okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego.

Lewica w niewoli zielonych organizacji?

MCC Bruksela odpiera zarzuty prawicowego ukierunkowania protestów stwierdzając, że „bardziej uczciwym podejściem byłoby stwierdzenie, że lewicowi i ekologiczni politycy znajdują się w takiej niewoli zielonych organizacji pozarządowych, że nie mogą stanąć po stronie rolników, w przeciwieństwie do prawicy”

Czy Ursula von der Leyen odpowie na zaproszenie?

Przekonując o skrajnie prawicowych sympatiach uczestników protestu The Brussels Time wspomina jednakże, że do wygłoszenia przemówień podczas protestu zaproszeni zostali politycy różnych opcji między innymi przedstawiciel Niemieckiej Partii Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, którym wg organizatorów powinna być przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

