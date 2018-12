Testy polowe ciągników i kombajnów Deutz-Fahr odbyły się 6. września w gospodarstwie Jerzego Lodzińskiego, liczącym 300 ha użytków rolnych. Była to bardzo dobra okazja do obejrzenia pracy maszyn w polu i przetestowania ich osobiście. Przedstawiciele marki w atrakcyjny sposób omówili specyfikacje techniczne oraz zalety testowanych maszyn. Można było uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na temat prezentowanych maszyn.

Premiera kombajnu C5305

– Nowa seria kombajnów C-5000 jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Do tej pory nie mieliśmy przedstawiciela w tym segmencie maszyn. Jest to propozycja dedykowana dla mniejszych gospodarstw, zwłaszcza na wschodzie kraju – mówi Jarosław Figurski, specjalista do spraw produktu marki Deutz-Fahr.

Sprawdzone rozwiązania techniczne w dużych kombajnach zostały przeniesione do nowego modelu C5305. Kombajn jest wyposażony w sześciocylindrowy silnik firmy Deutz AG o mocy 175 KM i spełnia normę czystości spalin EURO 4. Posiada układ napędowy hydrostatyczny ze skrzynią 3-biegową. Wyposażony został w heder o szerokości 3,6 do 4,8 metra. Posiada zbiornik na ziarno o pojemności 4600 litrów, a prędkość wyładunku wynosi 75 l/s. Rozwiązania układu cięcia i omłotu są identyczne jak w dużych kombajnach i zostały zastosowane proporcjonalnie do mniejszej maszyny. Kombajn posiada 5 klawiszy z czterema stopniami na wytrząsaczach o powierzchni separacji 4,22 m2. Został wyposażony w bęben młócący o średnicy 600 mm i kącie opasania 1210, wentylator turbinowy o stałym przepływie powietrza i system powrotu niedomłotów – DGR. Kabina zapewnia dobrą widoczność, a zamocowanie bocznych lusterek w dachu likwiduje wibracje i zapewnia dobrą widoczność do tyłu.

Kombajn po raz pierwszy w Polsce w tym roku zostanie zaprezentowany na AGRO SHOW w Bednarach.

Nowa seria ciągników 4E

Zaprezentowano na polu nowy ciągnik 4080 E z nowej serii 4 ( cztery modele od 4770E – 65 KM do 4100E – 97 KM ). Wszystkie wyposażone są w sprawdzony silnik 3-cylindrowy o pojemności 2,9 litra produkowany przez SDF, spełniający normę spalin EURO 3B. Ciągnik dostępny jest w trzech wersjach: bez kabiny, z kabiną fabryczną oraz z kabiną polskiego producenta. Wersja z kabiną posiada szerokie wejścia po obu stronach maszyny oraz dużą przestrzeń dookoła fotela operatora.

Nowa seria 4E nawiązuje wzornictwem do linii stylistycznej pozostałych modeli produktów ( nowa maska, nowe reflektory, nowe oznaczenia modeli). Jest to ciągnik kompaktowy, bardzo zwrotny, uniwersalny, może pracować z ładowaczem czołowym i wykonywać wiele rodzajów prac. Posiada napęd na przednią oś z układem hamulcowym na cztery koła. Rozstaw osi 2,1 m zapewnia dobre parametry jezdne. Układ hydrauliczny jest wyposażony w pompę o wydatku 42 lub 50 l/min. Podnośnik tylny ma udźwig 3,5 tony. W zależności od wersji, tylny wałek WOM może mieć 2 lub 3 prędkości z opcją EKO i SYNCHRO.

Nowością są 2 skrzynie przekładniowe, 4-biegowa ( 8+8 ECO z prędkością max.30 km/godz. przy prędkości obrotowej zredukowanej do 1750 obrotów w transporcie) i 5-biegowa (15+15 ECO z prędkością max. 40 km/godz.).

Nowe ciągniki serii 6

Należą do niej 3 ciągniki o mocy 126 do 136 KM wyposażone w silniki 4-cylindrowe marki Deutz o pojemności 3,6 litra. Mają nowe wzornictwo oraz nową komfortową, przestronną 6-cio słupkową kabinę. Spełniają normę emisji spalin EURO 4. Są to ciągniki kompaktowe dedykowane do różnych prac, również do ładowacza czołowego. Ciągnik tej serii wyposażony jest w rewers elektro-hydrauliczny oraz funkcję STOP & GO, która umożliwia zatrzymanie ciągnika bez konieczności użycia pedału sprzęgła w podłodze. Posiada układ hamulcowy hydrauliczny z tarczami w kąpieli olejowej na 4 koła. Układ hydrauliczny może być wyposażony w pompę o wydajności 90 lub 120 l/min, a hydraulika może być sterowana mechanicznie lub elektronicznie. Posiada sterowany elektronicznie tylny podnośnik o udźwigu 7 ton, a przedni ma udźwig 3 ton. WOM ma 4 prędkości, w tym 2 ekonomiczne. Do wyboru jest jedna z 2 skrzyń przekładniowych z trzema półbiegami na każdym biegu, różniących się zakresem prędkości. Dostępna jest również skrzynia bezstopniowa – TTV.

– Kabina z prawej strony operatora została przeprojektowana, jest nowa konsola z nowymi przełącznikami i nowym panelem sterowania i nowymi dźwigniami. Co ważne, zachowaliśmy nowy schemat kolorystyczny do wszystkich przełączników i sterowników w kabinie. Mamy 4 podstawowe kolory: pomarańczowy – do napędu, kolor niebieski – do hydrauliki, zielony- do podnośnika i żółty – do sterowania WOM. Kolorystyka jest jednakowa we wszystkich naszych ciągnikach. Ułatwia to prowadzenie i użytkowanie tego ciągnika- mówi Jarosław Figurski.

– Mamy nową przejrzysta i czytelną deskę rozdzielczą z 7-calowym wyświetlaczem elektronicznym. 6-cio słupkowa kabina, z szeroko otwieranymi drzwiami ułatwia dostęp do wnętrza. Kabina ma dużo miejsca i jest homologowana na dwie osoby. Jako wyposażenie opcjonalne, można na słupku kabiny zamontować i-monitor, z którego można sterować wszystkimi parametrami ciągnika – kontynuuje Jarosław Figurski.

Największy w rodzinie

Zaprezentowano drugi kombajn, model C9206 TS z serii C9000 z nową kabiną, nowym podłokietnikiem i komputerem pokładowym, z hederem o maksymalnej szerokości 9 m, wyposażony w silnik 6-cio cylindrowy o poj. 7,7 litra i mocy 363 KM i spełniający normę czystości spalin Euro 4. Kombajn ma wiele rozwiązań zautomatyzowanych, które zastępują pracę operatora. Jednym z nich jest heder sterowany automatycznie. Ciekawostką jest to, że każdy z hederów można podpiąć do dowolnego kombajnu. Istnieje możliwość poziomowania przedniej i tylnej osi kombajnu oraz napędu na 4 koła. Maszyna stworzona jest do pracy w ekstremalnych warunkach przy dużych nachyleniach stoków ( przy nachyleniu poprzecznym do 20% i przy nachyleniu podłużnym do 6% ).

Prezentowany model ma 6 klawiszy i drugi bęben omłotowy ( opcja) tzw. turbo-separator, który zwiększa wydajność omłotu o 20%. Za niedomłoty odpowiedzialne są 2 minimłocarnie umieszczone po obu stronach kombajnu ( system DGR ). Układ omłotu i czyszczenia jest identyczny we wszystkich modelach. Zbiornik na ziarno ma pojemność 10 500 litrów. Kombajn możne pracować ze zbiornikiem zamkniętym, wtedy jego pojemność spada do 9 000 litrów. To tylko wybrane elementy z bogatego wyposażenia modelu C9206 TS.

Ciągniki z różnymi układami napędowymi

Zaprezentowano największy ciągnik w ofercie firmy, model 9340 TTV o pojemności silnika 7,8 litra i mocy 316 KM o dużym momencie obrotowym ( 1000 NM). Wyposażony został w bezstopniową skrzynię TTV, która pozwala na pełną dowolność sterowania prędkością obrotową, obciążeniem silnika i przełożeniem skrzyni biegów. Tylny podnośnik ma udźwig 10 ton, a przedni 5 ton. Może być wyposażony w hydraulikę do maksymalnie 9 obwodów. Na pokazie pracował zagregatowany z broną talerzową Optimer+.

Drugim prezentowanym modelem był ciągnik 6165 RCshift o mocy 165 KM z układem napędowym powershift. Wyposażony został w skrzynię przekładniową 5-biegową z 6 półbiegami, ale bez dźwigni zmiany biegów ( operator zmienia biegi wykonując ruch dżojstikiem ). Jest to skrzynia zrobotyzowana (nie ma manualnej zmiany biegów i półbiegów). Zmiana biegów wykonywana jest przez siłowniki, a sygnał do ich zmian wykonywany jest za pomocą dżojstika ( sygnał elektroniczny). Dostępne są cztery tryby jazdy ( sterowania) : tryb manualny – biegi i półbiegi zmienia operator, tryb półautomatyczny – operator zmienia bieg główny, a półbiegi zmieniane są automatycznie, tryb pełny automatyczny polowy – ciągnik na biegach 1,2,3, i półbiegach pracuje w automacie, tryb pełny automatyczny drogowy – ciągnik od 3-go biegu i na wszystkich półbiegach pracuje w automacie.

W przypadku tej przekładni niezwykle istotna jest kwestia doboru ustawień jej parametrów pracy do konkretnych maszyn, aby osiągnąć optymalną wydajność pracy ciągnika. Dlatego przyszli użytkownicy ciągników z tą przekładnią, muszą być dobrze przeszkoleni w zakresie jej obsługi.

Kabina w tym modelu została zaadoptowana z modelu TTV. Jest wyposażona w duży podłokietnik z monitorem, na którym przez menu można wybierać biegi i półbiegi. Monitor jest opcją wyposażenia. Jeżeli go nie mamy, korzystamy z deski elektronicznej ciągnika i programujemy funkcję układu napędowego.

Na testach polowych ciągnik 6165 RCshift pracował z kultywatorem Delta Flex. Drugi ciągnik tej serii o tej samej mocy, ale z przekładnią powershift współpracował z zestawem uprawowo- siewnym Espero 3000.

Autor: Wojciech Suwara