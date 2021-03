Testowanie 12 miesięcy w roku, czyli o tym, jak Claas testuje maszyny zielonkow

Testowanie maszyn zielonkowych jest ograniczone do sezonu trwającego kilka miesięcy w roku, co może mieć wpływ na małą ilość zebranych danych, a ostatecznie na jakość maszyny. Sprawdźmy, jak firma Claas – jeden z liderów w tym segmencie – testuje prototypy maszyn do zbioru pasz.

W jednym z najnowocześniejszych centrów produkcyjno-konstrukcyjnych grupy CLAAS, zlokalizowanym w Bad Saulgau w południowych Niemczech, powstają maszyny zielonkowe. Firma testuje je nieprzerwanie przez 12 miesięcy w roku.

Jednym z elementów składających się na światowy sukces CLAAS jest ciągłe dążenie do doskonalenia i usprawniania maszyn znajdujących się w ofercie firmy. Dzięki przejęciu fabryki maszyn rolniczych Josef Bautz w 1969 r. rozszerzono asortyment produktów o maszyny zielonkowe.

Wymagające testy w Bad Saulgau i Nowej Zelandii

W centrum produkcyjno-konstrukcyjnym w Bad Saulgau firma Claas poddaje swoje maszyny zielonkowe rygorystycznym testom przez okres od 5 do 10 lat – w zależności od modelu. W ciągu tego procesu każdy model testowany jest nawet na dziesiątkach tysięcy hektarów. Dzięki symulacji obciążeń, na które maszyny narażone są podczas pracy w polu, wykorzystaniu ich w specjalnych testowych gospodarstwach czy badaniom przeprowadzanym na torach testowych działanie tych maszyn weryfikowane jest na każdym etapie produkcji – począwszy od modeli funkcjonalnych, przez prototypy, aż po produkcję seryjną.

– Dzięki drugiemu centrum testowemu zlokalizowanemu w Nowej Zelandii wieloletnie testy maszyn zielonkowych firmy Claas trwają nieprzerwanie przez dwanaście miesięcy każdego roku. Oprócz tego maszyny są oczywiście sprawdzane na rynkach, na których później będą oferowane – mówi Paweł Baurycza, Product Manager z Claas Polska.

Od 2017 r. w centrum w Bad Saulgau znajduje się bardzo nowoczesny tor testowy. Tak rozwinięte i zaawansowane procesy i technologie wyróżniają markę na tle branży – również z powodu możliwości nieprzerwanej pracy maszyn przez cały rok na polach testowych w Nowej Zelandii.

Dalszy rozwój nowoczesnego centrum produkcyjno-konstrukcyjnego w branży

Centrum w Bad Saulgau zatrudnia blisko 700 pracowników i zajmuje obecnie ponad 170 tys. m kw. powierzchni produkcyjnej, choć już w najbliższym czasie planowane jest jej powiększenie. Centrum ma 5 linii produkcyjnych, na których rocznie zużywa się około 30 tys. km drutu spawalniczego i maluje ponad 80 tys. elementów maszyn o łącznej powierzchni 65 tys. m kw. Co więcej, linia produkcyjna belek tnących Max Cut, wykonująca ponad 1,8 mln połączeń skręcanych, jest w całości skomputeryzowana.

Relacja z klientem jest motywacją do najbardziej wymagających testów

Najważniejsze elementy w filozofii marki Claas to ciągły i bliski kontakt z klientami oraz dostarczanie maszyn, które będą miały najwyższą na rynku jakość i wytrzymałość.

– Innowacje, głowa otwarta na nowości, uważne wsłuchiwanie się w głos klientów i ich potrzeby. To główne motywacje do poszukiwania rozwiązań szybszych, łatwiejszych, nowatorskich, słowem: lepszych. Dzięki tak zaawansowanemu procesowi testów jest to możliwe – dodaje Paweł Baurycza. – Zachęcam do sprawdzenia strony „Pokazy CLAAS. Zanim kupisz – przetestuj”. Gdzie możemy dowiedzieć się o możliwości organizacji specjalnych pokazów polowych – komentuje dalej.

Analizując różne marki przed zakupem maszyny zielonkowej, należy przyjrzeć się, jak producent dba o dopracowanie konstrukcji do rozpoczęcia produkcji seryjnej. Mimo to przed podjęciem ostatecznej decyzji najlepiej przetestować maszynę na swoim polu.

Źródłło: Claas