Terminy siewu i sadzenia roślin jarych. Ekspert radzi

Terminy siewu nasion lub wysadzania bulw i rozsady roślin jarych są zróżnicowane i zależne w dużym stopniu od wiosennego przebiegu pogody, zwłaszcza temperatur i wilgotności gleby. Przy wczesnych wiosennych siewach, rośliny wykorzystują w większym stopniu wilgoć zimową, co ma istotne znaczenie na glebach lżejszych, ale też często zwięźlejszych.

Dotyczy to zwłaszcza roślin bobowatych, których nasiona pobierają podczas kiełkowania 100 proc. i więcej wody, niż same ważą. Wcześniejszy siew zapewnia też lepszy rozwój systemu korzeniowego i organów generatywnych roślin (zawiązków kwiatowych, owoców i nasion) oraz wydłuża ich okres wegetacji, co przekłada się ostatecznie na większe plony.

Z kolei wadą zbyt wczesnych siewów, oprócz większego ryzyka wymarznięcia, mogą być wydłużone i nierównomierne wschody, powodowane zarówno niższą temperaturą, jak też silnym niekiedy zaskorupieniem gleby, co utrudnia i wydłuża kiełkowanie i wschody delikatnych siewek. Są wówczas w większym stopniu porażane przez choroby zgorzelowe, następuje też masowy rozwój chwastów, które w przypadku nieskutecznej walki, wygrywają konkurencję z rośliną uprawną. Niemniej, głównie wymagania cieplne roślin, decydują o terminie ich siewu, poczynając od marca do końcowych dni maja. Nie zawsze można to przełożyć na ścisłe terminy kalendarzowe, różne w latach, jak też rejonach kraju. Dotyczy to zwłaszcza najwcześniejszych siewów, uzależnionych często od możliwości wejścia w pole i doprawienia gleby przed wysiewem nasion. Z reguły najwcześniej przeprowadza się siewy w południowo-zachodniej części kraju, zaś najpóźniej w północno-wschodniej.

Rośliny jare można podzielić na 4 grupy pod względem terminu siewu: bardzo wczesne, wczesne, średnio-wczesne i późne. Do pierwszej grupy (termin zależy od warunków pogodowych) zalicza się: owies, pszenicę i pszenżyto oraz (przy uprawie na nasiona) groch, peluszkę i bobik, a także koniczyny (bez perskiej) i lucerny wsiewane w zboża. W drugim terminie (trzecia dekada marca i pierwsza kwietnia) wysiewane są pozostałe strączkowe (z wyjątkiem soi i fasoli) oraz (w pierwszej połowie kwietnia) strączkowe uprawiane na zielonkę, a także jęczmień, burak cukrowy i marchew. W trzecim – średnio wczesnym terminie (druga i trzecia dekada kwietnia) zalecić można wysiew lnu oraz sadzanie bulw ziemniaka, w pierwszej kolejności pod osłonami oraz podkiełkowane lub pobudzone. W trzeciej dekadzie kwietnia wysiewana jest zwykle kukurydza, konopie, soja, koniczyna perska oraz na przełomie kwietnia i maja fasola wielokwiatowa, często także bulwy ziemniaka. W późnym terminie (pierwsza i druga dekada maja) zalecany jest wysiew: gryki, prosa, sorga, fasoli i dyni.

W późnym terminie można wysiewać także wczesne odmiany kukurydzy uprawianej na zielonkę, kiszonkę lub CCM, mieszanki zbożowo-strączkowe z przeznaczeniem na zielonkę oraz koniczynę perską. W pierwszej połowie maju wysadzana jest też rozsada tytoniu. W przypadku niektórych z nich późny zasiew jest wymuszony po przepadłych (np. wymarzniętych) oziminach, także przy uprawie roślin w plonie wtórym (po międzyplonie ozimym np. życie, rzepiku lub rzepaku) lub nieudanych zasiewach roślin jarych. Ostateczny wybór terminu, powinien być uwarunkowany aktualnym i prognozowanym przebiegiem pogody. Niekiedy warto wysiać nasiona w okresie niskich, niesprzyjających kiełkowaniu i wschodom temperatur, jeśli za kilka dni przewidywane są wysokie i dłuższy okres bezdeszczowy.