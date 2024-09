Terminy naborów ARiMR w 2024 r. – do wzięcia ponad 1,5 mld zł

Nie zakończyły się jeszcze nabory wniosków o dotacje z ARiMR. Od 17 września 2024 r. do 18 stycznia 2025 r. rolnicy mogą starać się jeszcze o 1 510,92 mln zł na wsparcie swojej działalności, indywidualnie bądź w ramach różnego typu zrzeszeń. Jaki jest harmonogram naborów?

942,97 mln zł na nowoczesne technologie

23 października – 20 listopada 2024 r. – Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu; limit środków to 942,97 mln zł.

– zakup nowych maszyn lub urządzeń do precyzyjnego dawkowania śor, niskoemisyjnej aplikacji nawozów, mechanicznej lub biologicznej walki z chwastami lub szkodnikami.

– przygotowanie miejsc do mycia opryskiwaczy lub utylizowania resztek cieczy użytkowej,

– wyposażenie gospodarstwa w płyty, zbiorniki lub urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek, zakup lub montaż systemów oczyszczania powietrza z budynków inwentarskich, systemy zarządzania stadem, roboty do czyszczenia podłóg;

– budowę, zakup lub instalację elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do pozyskiwania, magazynowania w zamkniętych zbiornikach oraz zagospodarowania wody deszczowej, budowę lub zakup instalacji do powtórnego obiegu wody lub oszczędnego gospodarowania wodą;

– zakup nowych maszyn lub urządzeń do uprawy gleby pasowej lub bezorkowej – bezpłużnej, do ochrony gleby (np. ściółkowania, siewniki do poplonów), do utrzymania zadrzewień śródpolnych, systemów rolno-leśnych oraz trwałych użytków zielonych, w tym służących do uprawy, pielęgnacji lub zbioru biomasy z trwałych użytków zielonych,

– budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej jak: wodopoje dla zwierząt, z wyłączeniem bydła i świń, instalacje poprawiające wentylację lub obniżające temperaturę w budynkach inwentarskich z wyłączeniem budynków dla bydła i świń, siatki przeciwgradowe, systemy wspomagania decyzji.

54,19 mln zł na ubezpieczenia

18 grudnia 2024 r. – 18 stycznia 2025 r. – Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Limit środków: 54,19 mln zł.

422,71 mln zł dla gospodarstw ekologicznych lub sprzedaż bezpośrednią

21 listopada – 30 grudnia 2024 r. – Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje) obszary B, C. Orientacyjny limit środków: 422,71 mln zł.

Obszar B dotyczy gospodarstw ekologicznych. Sfinansować można:

– budowę lub modernizację budynków lub budowli z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, i w miarę możliwości ograniczających szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko. Utrzymywanie zwierząt w tych budynkach może być wyłącznie bezuwięziowe;

– rozwiązania rolnictwa precyzyjnego;

– wybiegi oraz pastwiska dla zwierząt, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań;

– przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym bezpośredniej), w tym zakup sprzętu do: przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych;

– zakup lub leasing, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do ekologicznej produkcji rolnej;

Obszar C obejmuje operacje polegające na zwiększaniu dochodowości produkcji poprzez przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym bezpośredniej); operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub budowli lub zakupie nowego sprzętu do: przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych.

Nieustalony limit na zrzeszanie się rolników

19 listopada – 30 grudnia 2024 r. – Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych – limit nie określony

91,05 mln zł dla na systemy jakości

17 września – 17 października 2024 r. – Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności. Limit środków: 91,05 mln zł.

więcej informacji: ARiMR Harmonogram naborów