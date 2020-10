Terminal Contargo Hatrans Łódź: Nowe okno na świat dla polskiej żywności

W Łodzi powstanie nowoczesny terminal przeznaczony do obsługi transportu żywności. To pierwsza inwestycja w regionie spółki Contargo Hatrans Łódź Sp. z o.o. powstałej na bazie dwóch firm logistycznych działających na terenie Polski i Europy: łódzkiej Hatrans Logistics oferującej usługi logistyczne w Polsce, Europie i w Chinach i prężnie działającej na terenie całej Europy spółki Contargo.

Terminal zostanie włączony do sieci 24 terminali grupy Contargo znajdujących się na terenie Europy Zachodniej – między innymi w Holandii, Francji, Szwajcarii i Niemczech. Będzie to 25. terminal, pierwszy w Europie Wschodniej. Obecnie trwają prace projektowe. W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.

Jak podkreślają inwestorzy terminal w Łodzi docelowo stanie się istotnym elementem sieci transportowej łączącej nie tylko istniejące terminale Contargo w Europie Zachodniej, ale również terminale morskie w Polsce oraz połączenia kolejowe z Chin. Dzięki temu, terminal może stać się on ważnym elementem łańcucha logistycznego, punktem węzłowym generującym dodatkowy wolumen obrotów kontenerowych, który do tej pory nie istniał bądź w dużym stopniu omijał region łódzki. To w konsekwencji spowoduje wzrost zatrudnienia i obrotów firm kooperujących – lokalnych przewoźników samochodowych, kolejowych, firm usługowo-remontowych oraz wygeneruje wpływy podatkowe.

– W nowym terminalu chcemy skoncentrować się przede wszystkim na eksporcie żywności, w szczególności pochodzącej od przetwórców z terenu województwa łódzkiego, zarówno na Wschód (Chiny jak i Rosja oraz państwa WNP) oraz na Zachód. Będzie to jeden z pierwszych obiektów tego typu, mający możliwość pełnej obsługi chłodniczej. Spodziewamy się też skorzystać z ostatnich zmian w rosyjskim prawodawstwie celnym, dotyczących przewozów tranzytowych żywności przez terytorium tego państwa. Były one sygnalizowane od początku bieżącego roku – mówi Żaklina Kaczmarek, wiceprezes Contargo Hatrans Polska.

Centrum logistyczne zawsze staje się ważnym punktem na mapie terenów inwestycyjnych. Tak samo będzie i tym razem. Terminal intermodalny może przyczynić się do ożywienia i dalszego rozwoju życia gospodarczego na terenie Teofilowa Przemysłowego ( dzielnicy Łodzi gdzie będzie zlokalizowany) oraz przyczyni się do powstawania nowych ośrodków produkcyjno – usługowych wzdłuż budowanej właśnie trasy S-14. Terminal Contargo Hatrans Łódź przysłuży się także do zaktywizowania inwestycyjnego tej części regionu . Wielu inwestorów uzależnia bowiem lokalizację swoich zakładów od sprawnej infrastruktury logistycznej, bo to właśnie ona staje się głównym czynnikiem przewagi konkurencyjnej.

– Powstanie w Łodzi nowoczesnego terminalu multimodalnego oznacza nie tylko usprawnienie procesów inwestycyjnych, ale również szeroka promocję regionu łódzkiego – serca geograficznego i logistycznego Polski. Dlatego jak najszybsze uruchomienie tej inwestycji powinno być również priorytetem dla władz samorządowych Łodzi i regionu łódzkiego. Aby tak się stało Contargo Hatrans Łódź chce skorzystać z przeznaczonej na ten cel unijnej dotacji. Finansowe wsparcie pozwoli spółce na zastosowanie najnowocześniejszych technologii, czyniąc terminal jednym z najbardziej ekologicznych w Europie mówi Włodzimierz Tomaszewski, poseł na Sejm RP z Łodzi.

– W związku z planowaną budową terminala multimodalnego wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych, w konkursie organizowanym przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pt. Transport Multimodalny (działanie III.3). Wsparcie jakie możemy uzyskać z tego programu pozwoli na zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań ekologicznych , na co spółka kładzie szczególny nacisk. Bezpieczeństwo i najwyższe standardy obsługi przy użyciu wyrafinowanych systemów technicznych we współpracy z uczelniami regionu (cichobieżne suwnice z instalacją odzysku energii) oraz systemów IT są naszym bezwzględnym priorytetem – podsumowuje Żaklina Kaczmarek.