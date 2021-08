Optymalny termin siewu rzepaku ozimego w naszym kraju przypada w sierpniu i na początku września. Zależy od regionu i warunków panujących w danym roku uprawy.

W naszym kraju siewy rzepaku trwają praktycznie przez cały sierpień. Najwcześniejszy optymalny termin przypada w pierwszej dekadzie miesiąca we wschodniej Polsce. Dalej przez środkową część kraju, w kierunku na zachód (szczegóły w załączonej mapce).

Zalecenia zostały opracowane przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin na podstawie danych wieloletnich i opublikowane ponad 20 lat temu. Od tego czasu, na przestrzeni lat systematycznie obserwuje się zmiany klimatu, także w naszym kraju. Biorąc to pod uwagę na ogół rolnicy przyspieszają siew rzepaku ozimego o kilka dni.

Wczesny siew

Wczesny termin siewu ma wiele zalet. Przede wszystkim jest korzystny dla rozbudowy silnego systemu korzeniowego. Dotychczas taki termin wybierały gospodarstwa zwłaszcza wielkoobszarowe, szczególnie w dobie suszy, kiedy tak ważna jest wilgoć dla wschodzących młodych roślin. Wczesny siew jest uzasadniony, gdy ochrona roślin przed groźnymi szkodnikami już na stracie nie jest ograniczana.

Zmiany klimatu sprawiają, że ten rok w naszym kraju jest zgoła odmienny. Występujące silne opady deszczu w trakcie żniw skutecznie je opóźniają. W tym roku pod uwagę brać trzeba siew z końca terminów optymalnych i późniejszy.

Termin opóźniony

Przyjmuje się, że termin siewu rzepaku ozimego opóźniać można do 7 dni, wówczas obniżka plonu sięga poziomu kilku proc. Natomiast opóźnienie terminu do dwóch tygodni to już spadki plonu na poziomie 10 proc. Rzepak zasiany zbyt późno może nie zdążyć odpowiednio się rozwinąć do czasu wejścia w spoczynek zimowy i będzie miał niską biomasę.

Rzepak ozimy przed zimą powinien zdążyć wytworzyć 8-10 liści, szyjkę korzeniową o średnicy co najmniej 1 cm oraz zbudować głęboki system korzeniowy. Taki rozwój rośliny osiągają w czasie 75 -80 dni jesiennej wegetacji z sumą średniodobowych temperatur na poziomie 850°C. Nadmierne opóźnianie siewu powoduje skracanie ilości godzin słonecznych w ciągu dnia i brak możliwości spełnienia warunku temperatur.

Ilość wysiewu nasion rzepaku ozimego

5-20 sierpień – 50-70 nasion/m 2 dla odmian populacyjnych; 35-50 nasion/m 2 dla odmian mieszańcowych

dla odmian populacyjnych; 35-50 nasion/m dla odmian mieszańcowych 20-31 sierpień – 60-85 nasion/m 2 dla odmian populacyjnych; 40-65 nasion/m 2 dla odmian mieszańcowych

dla odmian populacyjnych; 40-65 nasion/m dla odmian mieszańcowych 1-10 wrzesień – 80-110 nasion/m2 dla odmian populacyjnych; 60-80 nasion/m2 dla odmian mieszańcowych

Odmiany populacyjne rzepaku ozimego sieje się ok. 5 dni wcześniej niż mieszańcowe.