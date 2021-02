Termin siewu pszenicy jarej przypada najczęściej od połowy marca do pierwszych dni kwietnia. Z reguły korzystniejsze warunki pogodowe wcześniej pojawiają się w cieplejszych regionach kraju, w których rolnicy najszybciej przystępują do siewu. Czasem już na przełomie lutego/marca.

Siew pszenicy jarej powinien zostać przeprowadzony:

zachodni i południowo-zachodni region – 15-25 marca

centralna Polska – 20-30 marca

wschodnie regiony 25 marca – 5 kwietnia.

Termin siewu pszenicy jarej jest ruchomy, uzależniony od warunków pogodowych w danym roku uprawy. Pszenicę jarą należy siać możliwie jak najwcześniej, gdy tylko warunki wilgotnościowe umożliwią wjazd w pole.

W praktyce oznacza to, że do siewu przystąpić można, gdy wierzchnia warstwa gleby jest obeschnięta, temperatura gleby ma 2,5-5°C. Pszenica jara kiełkuje w temperaturze 1-3°. Znosi spadek temperatury do -6°, dlatego ewentualny krótkotrwały przymrozek, jaki może wystąpić na wiosnę nie zaszkodzi kiełkującej pszenicy jarej.

Pszenica jara krzewi się słabo. Wczesny termin siewu pszenicy jarej poprawia intensywność krzewienia. Z tego względu też norma wysiewu pszenicy jarej jest większa niż przy siewie pszenicy ozimej. Większość odmian pszenicy jarej znajdujących się w rejestrze odmian (KR) wymaga wysiewu w granicach 450 szt. nasion/m2, tylko dla kilku norma wysiewu to 500 szt. nasion/m2. Wystarczająca liczba roślin dla pszenicy jarej po wschodach wynosi na dobrych glebach od ok. 400 szt./m2 do 450 szt./m2 na słabszych glebach.

