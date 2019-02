Termin przedłużony – wnioski o dopłaty do 15 czerwca

W poniedziałek 14 maja Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca. Również w poniedziałek krajowe rozporządzenie przedłużające ten termin do 15 czerwca podpisał minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Zostało ono już skierowane do publikacji.

Przedłużony termin składania wniosków dotyczy zarówno płatności bezpośrednich, jak i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych).

Do 15 czerwca rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we wniosku bez narażania się na sankcje.

Źródło: MRiRW