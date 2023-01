“Teraz polski chłop traktowany jest po macoszemu.” Przedstawiciele rolniczych związków zawodowych spotkają się z premierem

Na wniosek NSZZ RI „Solidarność” w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 10 stycznia 2023 roku o godzinie 13. odbędzie się spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z Premierem Mateuszem Morawieckim. W spotkaniu udział wezmą też przedstawiciele organizacji, które wyraziły chęć współpracy z NSZZ RI „Solidarność” z związku z zapowiadanym na dzień 17 stycznia br. protestem rolników.

W spotkaniu, które odbyło się 4 stycznia 2023 r. w siedzibie NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Warszawie uczestniczyli, oprócz członków Prezydium Solidarności RI przedstawiciele organizacji związkowych: Adam Olszewski (OPZZRiOR), Alina Ojdana i Jan Lupa (ZZR Korona) oraz Daniel Alain Korona, były prezes Elewarru, współpracującego z ZZR Korona. Wcześniej Solidarność RI spotkała się z innymi związkami m.in. ZZR Samoobrona i ZZR Ojczyzna oraz Instytut Gospodarki Rolnej.

Spotkanie dotyczyło spraw związanych z rolnictwem, w szczególności rynku zbóż i rzepaku, importu zbóż z Ukrainy, spadku hodowli trzody chlewnej. Podkreślano zaobserwowaną bezradność ministra rolnictwa, zasłanianie się Unią Europejską, biurokratycznymi odpowiedziami na zgłaszane postulaty.

NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych wystąpiło do premiera Mateusza Morawieckiego o pilne spotkanie, przy czym uzgodniono wspólny w nim udział związków i przedstawienie wspólnej listy postulatów. Strony uzgodniły, że podobne międzyzwiązkowe spotkania będą się odbywać regularnie.

– Rozpoczynamy współpracę, ponieważ konieczne jest, żebyśmy mówili jednym głosem, żeby nie było podziału na organizacje lepsze i gorsze – mówi Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ „Solidarność” RI. – Wszystkim nam zależy na polskim rolnictwie, na naszych polskich sprawach. Jeżeli będziemy mówić jednym głosem, będziemy mogli wywierać maksymalny wpływ, bo teraz polski chłop traktowany jest po macoszemu – chcemy pokazać, że to my wiemy, co jest nam potrzebne. Nic o nas bez nas. Jeśli nie będziemy wysłuchani, będziemy zmuszeni do protestów – podkreśla mocno przewodniczący Obszański.