Tendencja wzrostowa utrzymana. Ceny złomu 12.05.2024

Ożywienie na giełdach powoduje, że również w krajowych punktach skupu cenniki idą w górę. Wyróżnia się szczególnie miedź, której ceny na giełdach oscylują wokół 10 tys. USD za tonę, a to przekłada się na wyższe ceny w skupach. Jak zatem wyglądają ceny złomu w połowie maja 2024?

Poprawiające się otoczenie makroekonomiczne napędza oczekiwania odnośnie wzrostu inwestycji, m.in. tych infrastrukturalnych, a to z kolei rodzi perspektywę większego zapotrzebowania na stal. Ale jeszcze bardziej na metale kolorowe, co przekłada się na ich ceny.

Miedź w trendzie wzrostowym

Widać to szczególnie w przypadku cen wspominanej już miedzi, której ceny osiągają dawno niewidziane maksima. Z reguły dolną granicą w przypadku miedzi jest obecnie cena 33 zł/kg, a maksymalnie w niektórych skupach można dostać nawet 36,8 zł/kg.

Ceny złomu stalowego

Pewną stagnację notują jednak ceny złomu stalowego, gdyż ruchy są tu właściwie niezauważalne i z reguły dolną granicą jest poziom 90 groszy za kg złomu grubego, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 1,2 zł/kg. Złom drobny i wióry to ceny odpowiednio niższe o 20-30 gr/kg od złomu grubego. Nieznacznie drgnęły za to maksymalne ceny za żeliwo i wahają się w przedziale od 90 gr/kg do 1,15 zł/kg, a złom stali nierdzewnej kosztuje ok. 5,1-5,3 zł/kg.

Ceny złomu innych metali

Ceny złomu aluminiowego jak zwykle są bardzo zróżnicowane w zależności od jego rodzaju; złom aluminiowy mieszany kosztuje ok. 5,1 zł/kg, podczas gdy za puszki otrzymamy ok. 4 do 4,2 zł/kg. Akumulatory Pb kosztują obecnie 2,2-2,4 zł/kg. W górę poszły również ceny złomu z mosiądzu, który kosztuje obecnie od 17 do nawet ponad 21 zł/kg.