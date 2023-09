Tempo unijnego eksportu pszenicy w dół, prognozy rosyjskiego w górę. Spadki na Matifie stają się trendem

Możemy tak powiedzieć w przypadku pszenicy i rzepaku, których ceny kolejny dzień z rzędu wczoraj spadały. Cena pszenicy w kontrakcie na wrzesień spadła o 2,25 EUR/t do 217,25 EUR/t, zaś w najbardziej handlowanym kontrakcie na grudniowym o 0,5 EUR/t do 233,5 EUR/t. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z rzepakiem, który stracił wczoraj 9,5 EUR/t do 455,75 EUR/t.

Spadki i tak zostały wyhamowane przez słabsze euro, jednak rosyjska podaż jest fatalna dla cen.

– Sovecon podniósł prognozę eksportu rosyjskiej pszenicy w sezonie 2023/24 o 500 tys. ton do 48,6 mln ton. Rekordowy wynik z poprzedniego roku zostałby zatem przekroczony o 2,6 mln ton. Z drugiej strony eksport z UE w bieżącym roku budżetowym rośnie powoli. Eksport do krajów trzecich osiągnął na dzień 3. września poziom 5,03 mln ton, czyli o 32% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W sezonie 2023/24 Rumunia pozostaje największym eksporterem pszenicy miękkiej w UE z 1,35 mln ton, za nią plasują się Polska z 1,03 mln ton, Francja z 939 tys. ton, Bułgaria z 877 tys. ton i Niemcy z 467 tys. ton – informuje serwis Kaack.

Sesja w Chicago zakończyła się wczoraj na plusie m.in. ze względu na obawy związane ze zbiorami w Kanadzie, Argentynie i Australii, gdzie problem deficytu opadów może wpłynąć na zbiory.

Rzepak staniał wczoraj bardzo wyraźnie. Zapasy oleju palmowego w Malezji są najwyższe od pół roku w wyniku rosnącej produkcji i spadającego eksportu. Rośnie za to cena ropy naftowej, ponieważ Arabia Saudyjska ogłosiła do końca roku cięcia w wydobyciu.

Kukurydza zdrożałą wczoraj tylko minimalnie – o 0,25 EUR/t do 212 EUR/t.