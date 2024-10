Tempo ukraińskiego eksportu zbóż dużo wyższe niż w zeszłym roku

Według informacji podanych przez ukraiński resort rolnictwa, Ukraina od początku sezonu do 23 października wyeksportowała 13,26 mln ton zbóż i roślin strączkowych. To o 59,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Choć ukraiński eksport nadal obarczony jest wieloma problemami, a ukraińskie zboża m.in. ze względu na ryzyka i koszty ubezpieczeń są teraz najtańsze na rynku, to nasi sąsiedzi przynajmniej na tempo eksportu narzekać nie mogą. Łącznie od początku sezonu wyeksportowano przecież dotychczas o prawie 5 mln ton więcej zbóż i strączkowych w ujęciu rocznym.

Przechodząc do konkretnych gatunków, pszenicy wyeksportowano 7,341 mln ton, o 3,183 mln ton więcej r/r, 1,675 mln ton jęczmienia i nieco ponad 10 tys. ton żyta.

Kukurydzy wyeksportowano już 3,976 mln ton, o 17,2% (585 tys. ton) więcej w ujęciu rocznym.

Kilka dni temu ukraińskie stowarzyszenia wraz z rządem zgodziły się co do konieczności wprowadzenia limitu eksportowego na pszenicę w celu zabezpieczenia krajowych dostaw, jednak przy wartości przekraczającej 16 mln ton nie powinno mieć to większego wpływu na rynek.