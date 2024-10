Spadki cen wyhamowują. Co przyniosą najbliższe miesiące? Ceny nawozów 11.10.2024

Przedstawiamy najnowsze dane dotyczące rynku nawozów mineralnych oparte na analizie Arkadiusza Zalewskiego, eksperta rynku środków produkcji dla rolnictwa z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Jak kształtują się ceny nawozów mineralnych w porównaniu z ubiegłym rokiem?

Tendencja spadkowa cen nawozów mineralnych widoczna jest w zestawieniu średnich cen nawozów r/r. W październiku br. nawozy azotowe są średnio tańsze o 17,56%, potasowe o 17%, fosforowe o 11,5% oraz wieloskładnikowe o 13,66% w porównaniu do października 2023 roku.

Ceny spadają, ale tempo spadków zwalnia

Arkadiusz Zalewski, ekspert rynku środków produkcji dla rolnictwa w swojej publikacji na portalu LinkedIn zwraca uwagę na niekorzystne tendencje na rynkach rolnych, zwłaszcza na rynku zbóż, które wpływają negatywnie na inwestycje w środki produkcji dla rolnictwa. Słabszy popyt w porównaniu z poprzednimi latami przyczynia się do stabilizacji cen, a nawet ich dalszego spadku w punktach sprzedaży nawozów.

Od października 2022 r. ceny nawozów mineralnych na krajowym rynku były w trendzie spadkowym – zaznacza ekspert. Pomimo dalszych obniżek w 2024 roku, tempo spadku cen zwalniało z miesiąca na miesiąc. Jak wynika z analiz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, opartych na danych GUS, w sierpniu 2024 r. ceny nawozów spadły średnio o 0,3%. Spadek ten był konsekwencją podwyżek cen fosforanu amonu i mocznika oraz obniżek cen innych nawozów mineralnych. W lipcu br. ceny praktycznie pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca, podczas gdy w okresie od stycznia do czerwca, średnie ceny nawozów spadały o ponad 2%.

Pomimo trwającej tendencji spadkowej cen nawozów mineralnych, tempo tego spadku wyraźnie zwalnia. W styczniu 2023 roku ceny nawozów były niższe o ponad 30% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku. Jednak w sierpniu różnica ta zmniejszyła się, osiągając spadek r/r na poziomie 18,3%. Arkadiusz Zalewski podkreśla, że pomimo spadku cen nawozów mineralnych w sierpniu r/r, nadal były droższe o blisko 75% względem sierpnia 2020 roku.

Perspektywy kierunku cen nawozów mineralnych na kolejne miesiące

Kierunek zmian cen nawozów potasowych, fosforowych oraz wieloskładnikowych na najbliższe miesiące przedstawił na portalu LinkedIn Arkadiusz Zalewski z IERiGŻ. Według eksperta ceny nawozów będą w niewielkim stopniu spadać. Głównymi czynnikami, które mają wpływ na tendencję spadkową, są zmniejszony popyt na nawozy spowodowany trudną sytuacją finansową gospodarstw rolnych oraz niekorzystne relacje cen nawozów do cen zbóż. Zalewski podkreśla, że te okoliczności mogą sprzyjać dalszym, choć niewielkim, obniżkom cen.

Jeśli chodzi o nawozy azotowe, sytuacja jest bardziej skomplikowana i trudniejsza do przewidzenia. Z jednej strony rosnący import nawozów azotowych może prowadzić do obniżek cen, ale z drugiej strony wzrost cen gazu ziemnego, który jest kluczowym surowcem w produkcji tych nawozów, może skutkować wzrostami cen. W ciągu ostatniego półrocza ceny gazu TTF wzrosły o ponad 50%, do około 40 EUR/MWh, co może wpłynąć na wyższe koszty produkcji nawozów azotowych. Jednak jak zaznacza ekspert, dynamika ewentualnych podwyżek cen tych nawozów nie powinna być wysoka w najbliższym czasie.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilku punktów sprzedaży wraz z porównaniem r/r (opakowania BB, cena brutto za 1t):

Nawóz Październik 2024 Październik 2023 MegAN 33,5 (wcześniej Zaksan 33,5) 1668,75 2047 Saletrosan 26 plus 1631,40 1823,70 Saletrosan 30 Brak dostępności – Saletrzak 27 Standard Plus 1402,55 1716,10 Siarczan amonu AS21 macro 1382,10 – ANVISTAR 34 N 1632,40 2103,75 Salmag* 1386,70 1689,80 Canwil* 1472,30 – RSM 32 1480 1794,40 RSM 30 Brak dostępności – RSM 28* 1356,70 – RSM 26N+3S Brak dostępności – Pulan 34,4 1572,60 2092,10 Mocznik Pulrea NBPT 2144,50 2491,30 Polifoska 5* 2525 – Polifoska 6 2892,40 3264,20 Polifoska 7* Brak dostępności – Polifoska 8 2972,50 3325 Amofoska 4-16-18* 2030,40 2567,70 Korn-Kali 1629,20 1949 Sól Potasowa 1866,50 2282,60 Fosforan amonu DAP 18-46 3093 3548 Super Fos Dar 2813 3108,70

*Ograniczona dostępność

Źródła: LinkedIn