Telus o programie pomocowym: Kpią z tego ci, którzy nie rozumieją polskiego rolnika

Wczoraj minister rolnictwa Robert Telus podczas konferencji prasowej w gmachu MRiRW mówił m.in. o dwóch programach pomocowych, do których zatwierdzenia doszło w tym tygodniu. Chodzi o “lochę plus” i dopłaty do materiału siewnego.

– Kolejna pomoc dla polskiego rolnika to jest program, z którego próbowano kpić. Niektóre media, te, które chyba się w ogóle nie znają na polskim rolnictwie. To jest program “locha plus”; niektórzy próbują kpić z nazwy tego programu, ale to jest bardzo ważny program dla polskiego rolnika. Tutaj mam na myśli polskiego hodowcy, który hoduje trzodę chlewną; to jest drodzy państwo 500 milionów złotych i tak naprawdę ten program już był kontynuowany wcześniej. Był rozpoczęty wcześniej, teraz go kontynuujemy […]. Kpią z tego ci, którzy nie rozumieją polskiego rolnika, którzy nie rozumieją rolnictwa polskiego, ci, którzy się na tym naprawdę nie znają – mówił wczoraj minister Telus.

– Drugi program, który również Rada Ministrów […] to jest 210 milionów na pomoc do materiału siewnego. 70 milionów już drodzy państwo było, w tej chwili dodatkowo 210 milionów na pomoc do materiału siewnego. To jest również program oczekiwany przez polskich rolników, dlatego, że nam też na tym zależy, żeby odnawiać ten materiał siewny, żeby korzystać z materiału siewnego tego elitarnego, dlatego kolejny program 210 milionów, także w tym tygodniu ponad 700 milionów [w ramach] nowych programów dla dla polskiego rolnika – dodał.

