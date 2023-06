Telus: Niepokoi sytuacja, że KE przyjęła zakaz przywozu zbóż tylko do 15 września

O godzinie 16.30 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi miała miejsce konferencja prasowa ministra Roberta Telusa, podczas której tenże odniósł się do współpracy z Komisją Europejską dotyczącej importu zbóż z Ukrainy. Minister wyraził niezadowolenie z faktu, że zakaz importu niektórych towarów z Ukrainy obowiązuje tylko do 15 września oraz z braku zgody na wypłatę 100 mln euro z rezerwy kryzysowej na pomoc krajom przyfrontowym.

– Jak państwo wiecie, wczoraj wróciłem ze Szwecji. Tam mieliśmy spotkanie ministrów rolnictwa, wykorzystałem również to spotkanie do rozmowy z ministrami z naszej koalicji piątki piątki państw przygranicznych. Zaproponowałem naszym kolegom z tych 5 krajów kolejne nasze spotkanie techniczne, w którym omówimy nasze stanowisko dotyczące spraw związanych z wprowadzaniem zboża z Ukrainy, również innych produktów. Takie spotkanie się odbyło dzisiaj, spotkaliśmy się w 5 krajów i przyjęliśmy wspólne ustalenia, że będziemy mieć wspólne stanowisko w kilku sprawach. Po pierwsze że niepokoi inna sytuacja, że Komisja Europejska przyjęła tylko zakaz przywozu zbóż do 15 Września. To jest rzecz, która niepokoi nas wszystkich, również to, że do dziś do dnia dzisiejszego Komisja jeszcze nie podjęła decyzji o wypłacie 100 milionów euro dla tych 5 krajów – mówił dziś minister Telus.

Komisja Europejska stoi teraz przed wielkim takim wyzwaniem albo egzaminem solidarności europejskiej. Bardzo często Komisja Europejska powołuje się na Solidarność europejską, a dziś jest to takie “sprawdzam”. “Sprawdzam” Komisję Europejską czy naprawdę interesuje się albo martwi się o tą solidarność […] czy po prostu nie widzi tego problemu, który jest w naszych krajach 5 krajach – dodawał.

– Cieszymy się, że powstała platforma koordynacyjna, platforma, która składa się z przedstawicieli Komisji Europejskiej, ale również przedstawicieli naszych 5 krajów oczywiście, bo to jest ważne dla Ukrainy Mołdawii. Tutaj na na tej platformie koordynacyjnej są wypracowywane w tej chwili techniczne narzędzia dotyczące transportu produktów z Ukrainy. Tak naprawdę ta platforma również pracuje nad tym, aby wypracować narzędzia, które mają spowodować, że solidarnościowe korytarze będą aktywnymi solidarnościowymi korytarzami – stwierdził Telus.

Zobacz także: