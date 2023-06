Telus na AGRIFISH: Grozi nam przenoszenie produkcji rolnej do państw z przewagą gospodarstw wielkoobszarowych

Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) które odbyło się 27 czerwca poświęcone było sytuacji na rynkach rolnych, środkom ochrony roślin, hodowli zwierząt futerkowych, wzrostowi populacji dużych drapieżników.

Ministrowie rolnictwa państw UE omawiali sytuację na rynkach rolnych w związku z decyzją Komisji Europejskiej o przyjęciu pakietów wsparcia finansowanych z rezerwy rolnej. Punkt ten zgłosiły delegacje Francji i Niemiec. KE omówiła zawartość drugiego (100 mln EUR dla 5 państw członkowskich sąsiadujących z Ukrainą) i trzeciego pakietu (330 mln EUR dla pozostałych 22 państw członkowskich) pomocy finansowej. Reprezentujący Komisję Europejską komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreślał nadzwyczajny charakter wyzwań stojących przed 5 państwami sąsiadującymi z Ukrainą, które ponoszą największe koszty unijnej solidarności z tym krajem.

Stanowisko Polski

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus powiedział, że choć zatwierdzony drugi pakiet wsparcia nie pokrywa strat poniesionych przez rolników w wyniku wojny wywołanej przez Rosję, to zgoda na jego przyjęcie jest dla Polski bardzo ważna, ponieważ wojna zdestabilizowała rynki rolne państw graniczących z Ukrainą. Minister Telus wyraził również ubolewanie, że proces decyzyjny w sprawie przyjęcia pakietu wsparcia trwał tak długo; zwrócił również uwagę na trudną sytuację na rynku owoców miękkich w Polsce.

Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin

Prezydencja szwedzka przedstawiła sprawozdanie z postępu prac nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Mimo upływu roku prac nad projektem nie osiągnięto istotnych postępów na drodze do uzgodnienia wspólnego stanowiska.

– Potwierdza to stanowisko Polski, że projekt przygotowany przez Komisję jest w dużej mierze wadliwy pod względem merytorycznym i legislacyjnym – stwierdził minister Telus, informując, że Polska oczekuje przedstawienia przez Komisję Europejską uzupełnienia oceny wpływu dla projektu.

Robert Telus przedstawił główne zastrzeżenia Polski wobec projektu, które dotyczą:

– przeniesienia ujętych w Strategii Od pola do stołu 50 proc. celów redukcyjnych dotyczących środków ochrony roślin na poziom państw członkowskich;

– całkowitego zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach wrażliwych, w szczególności na obszarach wyznaczonych na podstawie dyrektywy wodnej, obejmujących całe terytorium naszego kraju, i na obszarach NATURA 2000;

– obciążeń administracyjnych nakładanych na rolników i administrację;

– szerokich i nieprecyzyjnych kompetencji dla Komisji Europejskiej.

Sprawy rolne związane z handlem

Ministrowie rolnictwa państw UE przeprowadzili wymianę poglądów na temat spraw rolnych związanych z handlem. Polski minister podkreślił, że utrzymanie europejskiego modelu rolnictwa wymaga ochrony jego konkurencyjności: konieczne jest, aby produkty importowane spełniały takie same wymogi jak te, którym podlega produkcja europejska.

– Nie możemy dopuścić, aby liberalizacja handlu prowadziła do zaniku europejskiego modelu rolnictwa opartego na niewielkich gospodarstwach rodzinnych. Grozi nam przenoszenie produkcji rolnej do państw o przewadze gospodarstw wielkoobszarowych i agroholdingów – powiedział Robert Telus. Jednocześnie przypomniał, że decyzja o liberalizacji importu z Ukrainy spowodowała zakłócenia na polskim rynku nie tylko zbóż, lecz także mąki, jaj i mięsa drobiowego; odnotowujemy też poważne problemy na rynku owoców miękkich, których import z Ukrainy został już w pełni zliberalizowany w ramach Układu o stowarzyszeniu. Minister Telus zwrócił się do Komisji Europejskiej o analizę sytuacji na tych rynkach i zaproponowanie działań zaradczych.

Wzrost populacji dużych drapieżników

AGRIFISH omówiła na wniosek delegacji Rumunii temat rosnącej populacji dużych drapieżników i zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Większość państw członkowskich, w tym Polska, wskazała na problem zwiększającej się populacji wilka. Polska poparła wniosek Rumunii w zakresie przeanalizowania aktualnych skutków unijnego prawodawstwa w tym zakresie, szczególnie, w jakim stopniu pozostaje ono adekwatne i praktyczne w rozwiązywaniu rosnącego zagrożenia stwarzanego przez duże drapieżniki i dziki.

Postulat zakazu hodowli zwierząt przeznaczonych na futra

Austria, Niemcy i Holandia wniosły pod obrady zakaz hodowli zwierząt futerkowych.

Minister Telus zwrócił uwagę na fakt, że wprowadzenie postulowanego zakazu będzie skutkowało utratą pracy przez osoby zatrudnione na tych fermach oraz w współpracujących podmiotach i konieczne będzie wówczas stworzenie dla nich alternatywnych miejsc zatrudnienia. Zakaz będzie także skutkował koniecznością przeznaczenia środków z budżetu UE na wypłaty odszkodowań dla producentów. W ocenie ministra Telusa propozycje przyszłych regulacji dotyczących dobrostanu zwierząt muszą uwzględniać warunki ekonomiczne prowadzenia takiej produkcji oraz skutki gospodarcze dla poszczególnych państw członkowskich.

Źródło: MRiRW