Telus: Rozdajemy pieniądze, ale to jest nasz obowiązek. Wiem, komu zależy na wbiciu klina pomiędzy Polskę a Ukrainę

Dziś w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Torunie odbywa się konferencja rolna Forum Dla Wsi “Trzy Filary Bezpieczeństwa”. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że kwestie merytoryczne zeszły na dalszy plan wobec trwającej już na dobre kampanii przedwyborczej.

Choć wiele mówiono podczas konferencji o potrzebie jedności, gromy spadały głównie na opozycję, nieprzyjazne media i Unię Europejską przy jednoczesnym podkreślaniu zasług koalicji rządzącej.

– To jest właśnie dbanie o bezpieczeństwo żywności. My w ten sposób, że takie środki duże przeznaczamy dla rolników, to pomagamy rolnikom, to nie jest sprawa, jak to niektórzy mówią, wyborcza, ale pomagamy rolnikom przetrwać ten trudny wojenny czas, dlatego że myślimy szerzej, myślimy dalej, nie myślimy tu i teraz. Tylko nie myślimy tylko i wyłącznie, żeby zasypać jakąś dziurę pieniędzmi (w ramach dygresji polecamy wczorajszy wywiad pt. Kontrowersyjne 225 euro ryczałtu dla gospodarstw do 5 ha. “To jest ok. 2 miliony głosów”), tylko myślimy o tym, żeby nasze rolnictwo [przetrwało, red.] tą bardzo trudną sytuację wojenną – mówił na początku swojego przemówienia Telus.

Następnie minister wyliczał przewiny Komisji Europejskiej wobec polskich rolników, m.in. zniesienie ceł i jego przedłużenie (zapominając, jak głosowali w Parlamencie Europejskim posłowie PiS, red.). Stwierdził także, że to w Brukseli rozmawia się najciężej, po czym wyraził swoje obawy o przedłużenie zakazu importu zbóż z Ukrainy po 15 września.

– Komisja Europejska nie rozumie tego, co się dzieje, nie rozumie tego problemu, który w Ukrainie przyniosła wojna. Oni się zajmują swoimi sprawami. Gdyby nie nasze decyzje daleko posunięte, niektóre media w Polsce nas za tą decyzję atakowały zatrzymania granicy 15 kwietnia. Gdybyśmy wtedy nie zatrzymali tej granicy, to do dziś Unia Europejska w ogóle by nie zauważyła tego problemu – uznał.

Minister zasugerował także, w czyim interesie jest skłócenie Polski z Ukrainą.

– Niektórzy próbują wbić klina między Polskę a Ukrainę. Ja wiem, komu na tym zależy. Krajom tym właśnie bardziej rozwiniętym na tym zależy, żeby wbić klina między nas a Ukrainę, żeby wejść na Ukrainę, żeby mieć większe możliwości na Ukrainie, żeby nas dzielić, bo nie spodobało się to Europie, że myśmy poszli tak daleko w pomocy Ukrainie mówił.

Następnie minister odniósł się do rekordowej pomocy dla rolników.

– Kiedyś jak mój poprzednik premier Kowalczyk powiedział, że 10 miliardów damy na polską wieś, mówię: Henryk, skąd my weźmiemy 10 miliardów, to są wielkie pieniądze. Dzisiaj już mogę powiedzieć, że już przeznaczyliśmy z polskiego budżetu ponad 15 miliardów złotych właśnie pomocy rolnikowi i jesteśmy za to krytykowani, że rozdajemy pieniądze, ale my wiemy, że to jest nasz obowiązek – dodawał.

Uff, całe szczęście, że znalazły się akurat w roku wyborczym…