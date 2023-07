Telus: Jeśli chodzi o produkcję pszenicy, prawie wszystkie koszty pokryło państwo

Dziś gościem Katarzyny Gójskiej w Sygnałach Dnia był minister Robert Telus. Polityk po raz kolejny podkreślił zaangażowanie Rządu w rozwiązanie kryzysu zbożowego, a także odniósł się odmowy udziału ministra rolnictwa Ukrainy podczas najbliższego spotkania koalicji “5”.

– Naprawdę takich dopłat nie było nigdy. Jeżeli do hektara pszenicy dopłacało państwo ponad 3000 zł, bo taki moment był od 15 maja, że ponad 3000 zł dopłacało, do tego 1000 zł dopłat, do tego 500 zł na nawozy, do tego 200 zł na paliwa. Prawie wszystkie koszty pokryło państwo jeżeli chodzi o produkcję pszenicy – przekonywał Telus.

Minister został zapytany o najbliższe spotkanie koalicji “5”. Pierwotnie miał pojawić się na nim minister polityki rolnej Ukrainy Mykoła Solski, jednak wszystko wskazuje na to, że do tego nie dojdzie.

– Nieoficjalnie wiemy, że nie może przyjechać, nie będzie go na tym spotkaniu, nad czym ja ubolewam, dlatego że dobrze by było, żebyśmy rozmawiali o tych sprawach – mówił Telus.

– Trudno powiedzieć. Na początku miałem informację, że będzie, nawet poprosił, żebyśmy zaprosili również do tego spotkania ministra Mołdawii i oczywiście piątka się na to zgodziła i doprosiliśmy ministra Mołdawii, po czym w tamtym tygodniu dostałem nieoficjalnie na razie informacje, że [Solski] nie będzie mógł uczestniczyć. Mi jest trudno ocenić, czy to jest rzecz, która wypadła. No nie wiem, my będziemy z “piątką” na pewno rozmawiać, będziemy robić wszystko, żeby [przedłużyć zakaz importu, red.] po 15 września – stwierdził zapytany o powody nieobecności Solskiego.

– My sobie poradzimy na pewno, zostaniemy z rolnikami […]. Jeżeli będzie potrzeba podejmować decyzje może i kontrowersyjne, ale bardzo stanowcze i daleko idące, na pewno takie decyzje będziemy podejmować – mówił dziś minister w kontekście ewentualnych wydarzeń po wygaśnięciu zakazu importu zbóż z Ukrainy.