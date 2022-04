Technika aplikacji gnojowicy. Cz. 2: Organizacja pracy i dobór wozu i aplikatora do ciągnika

Rozprowadzanie gnojowicy doglebowo jest korzystne z punktu widzenia uprawy roślin i ekologii. Stawia jednak wysokie wymagania technologiczne i organizacyjne.

Rozprowadzanie gnojowicy np. w uprawie kukurydzy trzeba zaplanować jeszcze przed wysiewem (odpowiednie odstępy rzędów, ścieżki przejazdowe). Późne nawożenie wydłuża okres prac polowych, toteż powinni nim być użytkownicy biogazowi rolniczych (możliwość rozprowadzania pozostałości fermentacyjnych w dłuższym okresie). Rozprowadzanie gnojowicy w fazie uprawy zmniejsza niebezpieczeństwo wymycia składników pokarmowych i pozwala ograniczyć wydatki na nawożenie mineralne.

Stosując różne techniki aplikacji gnojowicy należy mieć na względzie ochronę środowiska przyrodniczego. Dlatego tak należy dobrać środki techniczne do aplikacji gnojowicy aby nie występowała wysoka emisja odorów i amoniaku do powietrza, emisja azotanów i fosforanów do gleby, wody.

Dobór rodzaju i typu oraz szerokości roboczej aplikatora zależny jest od różnych czynników, w tym przede wszystkim od rodzaju użytków rolnych, na których rozlewana będzie gnojowica (użytki zielone, ściernisko, grunty orne), a także od pojemności wozu asenizacyjnego i możliwości zamocowania oraz transportu odpowiedniego aplikatora, a także od mocy współpracującego z tym zestawem (wóz + aplikator) ciągnika. Przyjmuje się, że na każdy 1 m3 pojemności wozu potrzeba około 10 KM (7,35 kW) mocy ciągnika. Ponadto należy uwzględnić nadwyżkę mocy i siły uciągu ciągnika niezbędne do pokonania siły oporu zagregatowanego z wozem aplikatora. Najmniejsze dodatkowe zapotrzebowanie na moc współpracującego ciągnika występuje w przypadku węży walecznych, a największe przy aplikowaniu gnojowicy za pomocą aplikatorów kultywatorowych i talerzowych. Siła oporu aplikatorów doglebowych zależy od liczby i rodzaju elementów roboczych oraz głębokość ich pracy.

Zasadą jest dobór aplikatora do wielkości (pojemności) posiadanego lub nabywanego wozu. W szczególności należy kierować się zaleceniami producentów i dystrybutorów w zakresie dostosowania szerokości roboczych poszczególnych rodzajów aplikatorów do konkretnego modelu i wyposażenia wozu asenizacyjnego.