Te magazyny można do żniw rozładować. Ardanowski, Kołodziejczak, Kosiniak-Kamysz i Szmulewicz o kryzysie na rynku zbóż [video]

Podczas tegorocznego Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce nie mogło zabraknąć tematu kryzysu na polskim rynku zbóż. Ba, temat ten zdominował główne panele tego wydarzenia. Podczas jednego z paneli o sprawie tej dyskutowali Krzysztof Ardanowski, Michał Kołodziejczak, Władysław Kosiniak-Kamysz i Wiktor Szmulewicz.

Podczas dyskusji nie zabrakło gorzkich słów skierowanych w stronę rządu, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka ale też pod adresem unijnego komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał wprost propozycję unijnej pomocy w kwocie 30 mln euro śmieszną, wskazując na miliardowe straty polskich rolników.

Wśród proponowanych rozwiązań prelegenci dość solidarnie skrytykowali dopłaty do sprzedanych zbóż wskazując, że skuteczność takiej pomocy będzie znikoma. Wspólnie też doszli do wniosku, że nadmiaru zbóż należy się w z Polski – bez względu na metodę – jak najszybciej pozbyć. Zapraszamy do obejrzenia tej jakże ciekawej dyskusji: