Targi Agrotech znów przełożone

Nie mogło być inaczej. Pomimo deklaracji organizatora i zapewnień co do możliwości odbycia się targów w listopadzie, sytuacja epidemiologiczna zmusiła ich ponownie do przełożenia imprezy.

Targi Agrotech odbędą się 12-14 marca 2021 roku.

Zarząd Targów wydał specjalny komunikat w tej sprawie:

Szanowni Państwo, Drodzy Wystawcy!

“Obostrzenia wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października 2020 roku, które obowiązują w naszym kraju od 17 października 2020 skutecznie unieruchamiają jakąkolwiek działalność w organizacji wydarzeń targowych. Kielce i powiat kielecki zostały zakwalifikowane do strefy czerwonej. Konsekwencją decyzji władz naszego kraju jest, że zaplanowane od 6 do 8 listopada 2020 roku XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH z przyczyn od nas niezależnych nie mogą się odbyć i zostają przeniesione na marzec 2021 roku.

Zapraszamy zatem od 12 do14 marca 2021.

W oczekiwaniu na poprawę sytuacji na całym świecie, liczymy na spotkanie w marcu 2021 w bezpiecznych dla wszystkich warunkach w Targach Kielce. Do czasu XXVI edycji w nowym terminie prowadzić będziemy działania, których celem jest przygotowanie wystawy w oczekiwanym przez Państwa wymiarze na najwyższym poziomie, gwarantującym osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych przez naszych Klientów.

Pozostajemy w nadziei, że będzie to dla nas wszystkich lepszy czas, wolny od dramatycznych decyzji i zdarzeń, na które nie mamy wpływu.”