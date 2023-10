Tąpnięcie w Chicago. Cena pszenicy w najniższa od 3 lat

Koniec zeszłego tygodnia przyniósł bardzo złe wieści zza oceanu. Na giełdzie w Chicago cena pszenicy spadła aż o 37,25 centów za buszel -13 EUR/t do 541,50 ct/bu – 188 EUR/t. To najniższa cena od trzech lat i największy spadek dobowy od około półtora roku.

Jest to pokłosie wzrostu szacunków zbiorów w USA, które wywołały falę wyprzedaży na CBoT.

– Piątkowy raport CFTC wykazał, że na dzień 26 września inwestorzy finansowi mieli krótką pozycję netto na poziomie 96 000 kontraktów. Znaczna liczba kolejnych krótkich pozycji (zakłady na spadające ceny) prawdopodobnie zostanie dodana w piątek. Czyni to rynek pszenicy podatnym na istotne wzrosty cen w przypadku zmiany nastrojów. W tym tygodniu niskie poziomy cen powinny ponownie przyciągnąć kupujących i doprowadzić do stabilizacji (co widać już po poniedziałkowych wzrostach, red.) – informuje serwis Kaack.

Jak twierdzą analitycy, podniesione o 2 mln ton prognozy zbiorów w USA nie będą miały większych konsekwencji dla wydarzeń na rynku w nadchodzących tygodniach; w ogólnym rozrachunku jest to w końcu wartość relatywnie niewielka.

Łącznie w zeszłym tygodniu cena pszenicy spadła w Chicago o 38 ct/bu, co daje spadek o 6,6%. “Obroniła” się za to cena w Paryżu; co prawda w piątek spadła o 4 EUR/t, jednak dzięki wzrostom z początku tygodnia w ujęciu tygodniowym spadek był symboliczny i wyniósł 0,25 EUR/t (235,5 EUR/t).