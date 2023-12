Tąpnięcie na rynku rzepaku. Ceny zbóż na światowych giełdach 06.12.2023

Wczoraj w Paryżu odbiła wreszcie pszenica; jej cena wzrosła w najbardziej notowanym kontrakcie na marzec o 2,25 euro za tonę do 232 EUR/t. Minimalnie wzrosła także wartość kontraktów w Chicago – o 2,25 ct/bu do 633,5 ct/bu, w przeliczeniu 216 EUR/t. Dużo gorsze wieści płyną z rynku rzepaku.

Wzrost cen pszenicy na Matifie to głównie zasługa słabszego euro, które traci wobec dolara już 5 dzień z rzędu; obecnie wartość europejskiej waluty wyceniono na 1,0778 USD. Do wzrostów przyczyniło się również pokrywanie krótkich pozycji przez inwestorów. Ceny w Chicago napędzają z kolei chińskie zakupy.

Pomimo wczorajszego wzrostu, nadal głównym czynnikiem wpływającym na ceny jest silna konkurencja z regionu Morza Czarnego, nawet pomimo pewnych problemów z logistyką spowodowanych warunkami pogodowymi.

Dane z ukraińskiego resortu rolnictwa wskazują na znacznie niższe tempo eksportu r/r; do 9 grudnia 2022 wyeksportowano niemal 19 mln ton zbóż, teraz zaledwie 13,7 mln ton.

Niepokojąco wygląda sytuacja na rynku rzepaku, gdzie cena na Matif spadła aż o 8,75 EUR/t do 435,5 EUR/t, co wyjaśniane jest spadkami cen oleju palmowego w Malezji (najniższe od 4 tygodni) oraz spadkami na rynku ropy naftowej (rosnące zapasy i obawy o stan chińskiej gospodarki). Soja straciła wczoraj w Chicago 10 ct do 1295,5 ct/bu.

Kukurydza straciła w Chicago 6,25 ct do 484,25 ct/bu (177 EUR/t), zaś w Paryżu minimalnie zyskała – 0,25 EUR do 202,50 EUR/t.