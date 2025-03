Tąpnięcie na rynku rzepaku. Ceny zbóż na Matif 10.03.2025

O ile w przypadku pszenicy w poniedziałek doszło do nieznacznego odbicia, to cena rzepaku na paryskim Matifie spadła i to gwałtownie. Co się dzieje na światowym rynku zbóż?

Cena pszenicy nieznacznie w górę

Najczęściej notowany majowy kontrakt na pszenicę zyskał wczoraj 2 EUR/t osiągając cenę 223,75 EUR/t. Wzrosty cen były notowane także za oceanem. Pszenica zyskiwała przede wszystkim na wieść o podwyżce rosyjskich stawek celnych. Jeśli chodzi o warunki pogodowe dla upraw w Europie, to są one raczej niesprzyjające; obfite opady na zachodzie Europy powodują podtopienia, podczas gdy na środkowym wschodzie i wschodzie kontynentu coraz bardziej odczuwalny staje się ich deficyt.

Kukurydza zyskała na Matifie 2 EUR/t w kontrakcie na czerwiec, kończąc sesję z wartością 213 EUR/t.

Rzepak mocno w dół

Złe wieści nadchodzą za to z rynku rzepaku; cena na Matifie w kontrakcie na maj spadła aż o 14 EUR/t (2,8%) do 481,75 EUR/t. Znacznie gorzej było w Winnipeg, gdzie notowania rzepaku spadły o 6,2%. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest międzynarodowa polityka celna; Chiny od 20 marca mają nałożyć 100-procentowe cła na niektóre kanadyjskie towary, w tym na olej rzepakowy, makuch i groch. Jest to odpowiedź na wprowadzone przez Kanadę cła na chińskie samochody elektryczne.

W takiej sytuacji można spodziewać się zwiększonego eksportu kanadyjskiego rzepaku do Unii Europejskiej, co nie pozostanie bez wpływu na ceny.

Bodaj największym beneficjentem obecnej sytuacji jest Brazylia, która swoją produkcją zapełnia luki przede wszystkim w chińskim imporcie. Notowania brazylijskich surowców rolnych rosną, choć powoduje to także rosnącą inflację w kraju.

