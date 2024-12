Tańsze bilety tylko do 15 grudnia! Zarezerwuj miejsce na Seminarium Uprawowe 2025

Nie czekaj – zdobądź bilet w przedsprzedaży i skorzystaj z niższej ceny! Olsztyn, Minikowo, Wrocław – wybierz dogodną lokalizację i rozpocznij rok od praktycznej wiedzy na temat upraw.

Grudzień zapukał nam drzwi, prace polowe w większości gospodarstw są zakończone, oziminy rosną na polach i póki co są w całkiem dobrej kondycji. Świąteczny miesiąc to czas podsumowań oraz planów na kolejne miesiące, a w tych nie może zabraknąć wizyty na SEMINARIUM UPRAWOWYM TOP AGRAR POLSKA 2025. Ruszamy już 7. Stycznia pod hasłem „Zdrowa gleba i dopasowana ochrona zapewni plon!”

Jak co roku spotykamy się z Państwem, aby przeanalizować najważniejsze problemy minionego sezonu oraz podyskutować o tym, co czeka nas na wiosnę. Coraz większą wagę przywiązujemy także do dbałości o kondycję i żyzność gleby.

Naszym głównym wykładowcą pozostaje niezmiennie prof. Hansgeorg Schönberger z N.U. Agrar GmbH, do którego w nadchodzącym sezonie dołączą m.in. dr hab. prof. UPP Zuzanna Sawińska oraz dr hab. prof. UPP Bartłomiej Glina. Oto główne tematy naszego jednodniowego szkolenia:

Regulatory wzrostu w zbożach ozimych i jarych na wiosnę – Jak stosować w warunkach niedoborów wody czy niskich temperatur? Stosowanie regulatorów z triazolami i herbicydami ALS – prof. Hansgeorg Schönberger, N.U. Agrar Szkodniki wiosenne w rzepaku coraz większym problemem? Jak podejść do zwalczania m.in. szkodników łodygowych i jak mieszać insektycydy z innymi komponentami? – prof. Hansgeorg Schönberger, N.U. Agrar Jak poprawić kondycję gleby w różnych systemach uprawy? Zarządzanie składnikami pokarmowymi w glebie (uwalnianie potencjału całego profilu glebowego, zatrzymanie i zmagazynowanie składników pokarmowych) – dr inż. Bartłomiej Glina, UPP Poznań Podsumowanie przebiegu wegetacji oraz zalecenia nawożenia azotem na wiosnę w zbożach ozimych i rzepaku ozimym – prof. Hansgeorg Schönberger, N.U. Agrar Presja chorób jesienią 2024 r. i zalecenia ochrony na wiosnę w zbożach ozimych i rzepaku ozimym – prof. Hansgeorg Schönberger, N.U. Agrar.

W tym roku szkolenie odbędzie się w trzech lokalizacjach:

7 stycznia 2025 r. – Olsztyn,

8 stycznia 2025 r. – Minikowo,

9–10 stycznia 2025 r. – Wrocław.

Dla zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy oferujemy spotkanie 2-dniowe, w tym dzień warsztatowe, które poza dodatkowymi wykładami przewidują praktyczną naukę rozpoznawania chorób zbóż i ich faz rozwojowych. Podczas dnia warsztatowego podejmiemy następujące tematy:

Wczesny, wiosenny zabieg fungicydowy w zbożach na wiosnę z wykorzystaniem preparatów powierzchniowych zawierających siarkę i miedź – dr hab. Zuzanna Sawinska, prof. UPP Poznań Coraz większy problem z chwastami jednoliściennymi w zbożach – jak sobie radzić z wyczyńcem, stokłosami, życicami i wiechliną? Sposoby n uodpornioną miotłę zbożową i wyczyńca – prof. Hansgeorg Schönberger, N.U. Agrar Odchwaszczanie kukurydzy w trudnych warunkach. Jak sobie radzić z uciążliwymi dwuliściennymi i chwastami prosowatymi? – prof. Hansgeorg Schönberger, N.U. Agrar

Bilety w przedsprzedaży taniej

Do 15 grudnia trwa przedsprzedaż biletów na SEMINARIUM UPRAWOWE 2025. Kupując bilety wcześniej oszczędzasz. Jak zwykle – Prenumeratorzy top agrar Polska płacą mniej niż uczestnicy bez prenumeraty!