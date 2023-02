Tani kredyt do 300 tys. zł, finansowanie zakupu nawozów i konto dla rolników. Nowa oferta banku PKO BP

Dziś podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Aktywów Państwowych poznaliśmy założenia nowej przeznaczonej dla rolników oferty banku PKO BP. Wśród niej znalazł się tani kredyt bez poręczenia do 300 tys. zł i dedykowane konto dla rolników. Szczegóły przedstawili pełniący obowiązki prezesa PKO BP Paweł Gruza, minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Pierwszym zaprezentowanym produktem jest pożyczka do 300 tys. zł, która nie wymaga zabezpieczeń rzeczowych. – Marże, które bank będzie pobierał będą moim zdaniem najlepsze na rynku, także będzie to produkt bardzo elastyczny, dostosowany do charakterystyki w sprzedaży, produkcji i przychodów poszczególnych kategorii rolników. Będą mogli oni bezpiecznie układać własny harmonogram spłaty – wyjaśniał Paweł Gruza.

– Kredyt do 300 tys. zł na okres 5 lat bez zabezpieczeń to jest coś unikalnego na rynku bankowym. Ten kredyt jest udzielany na cele szeroko pojętego funkcjonowania gospodarstwa bez określonego sztywno celu […]. Tym przypadku rzeczywiście można go spożytkować na bardzo szeroką sferę działalności; to może być zakup nawozów materiału siewnego, maszyn rolniczych czy tego wszystkiego, co jest potrzebne do prowadzenia gospodarstwa i bank tutaj nie będzie wymagał udokumentowania tych zakupów, czyli ta procedura będzie maksymalnie uproszczona […], nie będą oczekiwane faktury potwierdzające, co zostało na działalność gospodarstwa nabyte – tłumaczył minister Sasin.

Kolejny produkt to dedykowane dla rolników konto; ma być ono darmowe przez 2 lata i oferować dostęp do portalu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Jest to także funkcjonalność unikalna i dedykowana. Kolejne rzeczy nad którymi pracujemy, które będą oferowane na rynku w najbliższych dniach i tygodniach, to będą produkty związane z bardzo ważnym elementem, czyli zakupem i finansowaniem nawozów dla rolników. […] Przed nami także jest cały zespół produkty finansowych, które będą odpowiadać na nowo pojawiające się wyzwania dla branży rolno-spożywczej związane chociażby ze SGI, transformacją polskiej gospodarki do gospodarki niskoemisyjnej i tutaj także będziemy mieli dedykowane oferty w tym zakresie a także leasing maszyn rolniczych nowych i używanych oraz ubezpieczenia – dodał Gruza.

Ułatwienia finansowe w zakupie nawozów mają być oferowane wspólnie z Grupą Azoty i jej oficjalnym dystrybutorem, firmą Agrochem Puławy.

– Dzisiaj mamy okazję spotkać się z jednego powodu. Wielu rolników mówiło o potrzebie dobrych linii kredytowych i bankowych, dobrego finansowania rolnictwa. Rolnictwo jest specyficzną dziedziną; to nie jest fabryka gwoździ, że z dnia na dzień można produkcję zatrzymać, z dnia na dzień zaprzestać; że to, co produkujemy, to mamy gwarancję sprzedaży. Czasami ta sprzedaż następuje po pół roku, po roku, a w hodowli nawet jeszcze dłużej, wobec tego taki stabilizator cen – gwarancje finansowe czy dobre linie kredytowe dostosowane do potrzeb rolnictwa są niezwykle potrzebne – mówił podczas konferencji minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.