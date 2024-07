Tania nawigacja rolnicza, która ma zwrócić się w rok

Rynek nawigacji rolniczych staje się coraz bardziej rozbudowany i dostępny dla większej liczby rolników. Jednym z przykładów takich właśnie korzystnych cenowo rozwiązań jest nawigacja NX510SE od firmy CHCNav.

Urządzenie to wykorzystuje wiele źródeł korekcji i pięć konstelacji satelitów, czyli GPS, GLONASS, Galileo, Beidou i QZSS. Ponadto dzięki wbudowanemu modemowi 4G i UHF możliwa jest bezproblemowa łączność ze wszystkimi standardowymi w branży poprawkami DGPS i RTK, aby osiągnąć najwyższą dokładność sterowania, czyli 2,5 cm. Do osiągania takiej dokładności nie potrzeba już dedykowanej stacji RTK, czy też specjalnych abonamentów, a wystarczy obecnie tylko pakiet danych, którego zużycie nie będzie specjalnie duże i kosztowne.

Jak poinformował nas Tomasz Grzesik, dyrektor sprzedaży w firmie Satio Elektronics, będącej dystrybutorem nawigacji NX510 SE, można ją w pełni zainstalować w większości pojazdów rolniczych w mniej niż 40 minut, co znacznie eliminuje kosztowne przestoje, a jest to istotne zwłaszcza jeśli chcielibyśmy przekładać system pomiędzy różnymi pojazdami.

Zwrócił również uwagę na to, że system automatycznego kierowania ma ulepszoną wbudowaną łączność, w tym wiele portów CAN, portów szeregowych, Wi-Fi, Bluetooth 4.1, modem 4G, a nawet wbudowany modem radiowy UHF i kompatybilność ISOBUS ze wszystkimi głównymi markami sprzętu.

Na zakończenie trzeba powiedzieć co sprawia, że nawigacja może się zwrócić w rok. Otóż jak twierdzi Tomasz Grzesik, przy założeniu, że gospodarstwo posiada 100 ha użytków rolnych i cenie nawigacji, zawierającej monitor o przekątnej 10,1 cala, antenę, elektryczną kierownicę i elementy montażowe, wynoszącej 25 tys. zł netto, taka sytuacja jest jak najbardziej możliwa dzięki oszczędnościach poprzez dokładniejsze aplikowanie chociażby środków ochrony czy nawozów.

Warto również zauważyć, że wspomnianą nawigację można bezproblemowo montować do ciągników i maszyn, które fabrycznie posiadają przystosowanie do montażu takiego systemu i będzie to z pewnością dużo tańsza opcja niż nawigacja fabryczna danego producenta maszyny. Nie potrzeba w tym przypadku kierownicy elektrycznej, gdyż zestaw zostanie wpięty w fabrycznie przystosowaną instalację.