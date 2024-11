Także poszkodowani rolnicy muszą zapłacić III i IV ratę podatku!

Konferencja prasowa ministra Czesława Siekierskiego z udziałem wicewojewodów nt. pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych była powtórzeniem znanych rolnikom informacji. Usłyszeliśmy jednak, że także rolnicy poszkodowani przez klęski żywiołowe muszą zapłacić III i IV ratę podatku.

Agencja przygotowuje się do wypłat

MInister rolnictwa Czesław Siekierski podczas konferencji prasowej przypomniał ogólnie, jakie klęski żywiołowe dotknęły rolników. Powiedział, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje się już do wypłaty części rekompensat, natomiast wciąż jeszcze są opracowywane i spływają do ARiMR protokoły komisji szacujących straty poniesione przez rolników od czerwca do września.

W związku z obciążeniem pracowników administracji rolniczej wszystkich szczebli wydłuża się proces szacowania szkód poniesionych w wyniku suszy, ale i tak wypłaty rekompensat z tego tytułu zaplanowane są dopiero na przyszłoroczny budżet.

Wnioski – tylko do 15 listopada!

Minister Siekierski wielokrotnie podczas konferencji podkreślał, że Ministerstwo chce, by rekompensaty przewidziane na ten rok zostały w tym roku wypłacone, ale zależy to bardzo od tego, czy rolnicy złożą wnioski do 15 listopada – po tym terminie nie będą przyjmowane

Protesty rolników spowodowane ASF

Wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski wykorzystał konferencję do zwrócenia uwagi na zagrożenie ASF-em w Wielkopolsce. Przypomniał, że ten region odpowiada za 35% produkcji trzody chlewnej w Polsce, natomiast na 47 wykryć ognisk wirusa w kraju 24 przypadło na Wielkopolskę. Wojewoda powiedział, że “wykazuje bardzo dużą troskę” w tym zakresie:

– Głównym narzędziem w walce z ASF jest bioasekuracja, tu Ministerstwo wykazało 100% wsparcie. 35% produkcji trzody chlewnej to Wielkopolska, protesty rolników wynikały również z tego, że zmniejszyła się produkcja trzody. Apeluję o objęcie sektora trzody chlewnej szczególnymi działaniami – powiedział Maciejewski.

Wizyty ministra bardzo pomogły powodzianom

Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech poinformował, że w skali niewielkiego województwa stanem klęski żywiołowej zostało objętych 7 powiatów i 47 gmin. Ale w tej dramatycznej sytuacji nadzwyczajnie pomogło Ministerstwo Rolnictwa i osobiście minister Czesław Siekierski:

– Napotykamy problem, jeśli chodzi o szacowanie strat, bo obciążenie ludzi zajmujących się tym wzrosło o kilkaset procent. Niemniej staramy się – muszę powiedzieć, i proszę nie traktować tego jako zwykłą wymianę uprzejmości, że minister Siekierski był w naszym województwie 4 razy w ciągu 1,5 mc. 4 razy spotykając się z ludźmi. Choć zdaję sobie sprawę, że ludzie cierpiący mogą się skarżyć, że coś zostało zrobione za późno albo nie tak, reakcja ministerstwa na zjawisko była bardzo szybka i wielotorowa – pomoc staje się możliwa także dlatego, że ministerstwo wydało jasne wytyczne – powiedział Piotr Pośpiech.

Wszyscy muszą zapłacić podatek – także poszkodowani!

Wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki przypomniał kwietniowe przymrozki, majowe i lipcowe gradobicia i burze. Powiedział, że prawie 30% gospodarstw poniosło straty, sporządzono ponad 15 tys. protokołów strat. Podziękował ministrowi, za to, że wielokrotnie odwiedzał województwo wszystkim pracownikom komisji z różnych urzędów i organizacji, rolnikom, którzy wsparli darami poszkodowanych w województwie świętokrzyskim. Wojewoda powiedział także coś, z czego rolnicy być może nie zdają sobie sprawy:

– Za państwa (dziennikarzy) pośrednictwem chcę przekazać rolnikom, że do 15 listopada składają wnioski, aby mogli uzyskać rekompensatę za III i IV ratę podatku, natomiast te raty muszą fizycznie w urzędach zapłacić. Natomiast Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa te środki im zwróci.