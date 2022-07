Tak wyglądały tegoroczne manewry łąkowe firmy Samasz [galeria]

Za nami kolejne w tym sezonie Manewry Łąkowe Samasz. W niedzielę (3 lipca) w Nowym Targu wspólnie z firmą Kracik zorganizowano pokazy pracy maszyn, które zgromadziły rekordową jak dotąd liczbę widzów. Na terenie lotniska została zaprezentowana linia maszyn do zbioru zielonki: kosiarek dyskowych, przetrząsaczy i zgrabiarek Samasz oraz ciągników marki Deutz-Fahr. Rolnicy mogli samodzielnie przetestować maszyny podczas pracy.

10 czerwca 2022 r., na łące pokazowej przy fabryce Samasz w Zabłudowie k. Białegostoku, jeden z największych polskich producentów sprzętu rolniczego zaprezentował linię zielonkową maszyn Samasz. Impreza została zorganizowana wspólnie z dilerami z województwa podlaskiego: Max-Rol, Agro-Rolnik i Fricke Maszyny Rolnicze. Pokazy rozpoczęły się od pracy kosiarek SAMBA z listwa tnącą LiteCUT.

1 z 8

Kolejne prezentowane podczas Manewrów zestawy kosiarek dyskowych zostały skonstruowane w oparciu o listwę tnącą PerfectCUT, która zdobyła uznanie nie tylko użytkowników, ale także innych producentów sprzętu rolniczego – w listwę PerfectCUT wyposażone są kosiarki marki McHale. Największym zaprezentowanym tego dnia zestawem był czarny zestaw kosiarek GigaCUT KDF 341S i KDD 861 STH o łącznej szerokości roboczej blisko 9 m. GigaCUT to flagowy produkt Samasz, został specjalnie zaprojektowany do pracy na dużych gospodarstwach rolnych w najbardziej wymagających warunkach. Do przetrząsania skoszonej trawy użyto przetrząsacza karuzelowego P8–890 i przetrząsacza zawieszanego P4-531.

Zobacz także:

Spośród oferowanych przez Samasz zgrabiarek, na pokazowej łące prezentowana była zgrabiarka karuzelowa Z2-840 i zgrabiarka grzebieniowa TWIST 600P. Wszystkie maszyny SSamasz pracowały z ciągnikami John Deere, Deutz-Fahr i Zetor.

Pierwsze w tym roku Manewry Łąkowe, na początku czerwca, zostały zorganizowane z dilerem Fricke Maszyny Rolnicze we wsi Łuka (powiat szczycieński, gmina Rozogi). Impreza przyciągnęła ponad 200 osób. Podczas pokazów zaprezentowano zestawy kosiarek dyskowych GigaCUT KDD 941 ST i KDT 341 S oraz mniejsze kosiarki KT 341 i XT-F 302. W kolejnych przejazdach rolnicy oglądali pracę przetrząsacza P8-890, zgrabiarki karuzelowej Z2-840, zgrabiarki grzebieniowej TWIST 600P. Wszystkie maszyny pracowały z ciągnikami marki John Deere.

Samasz podczas pokazów w ramach Manewrów Łąkowych umożliwia zaprezentowanie maszyn także innych producentów, oferowanych przez dilera. Podczas tegorocznych Manewrów Łąkowych rolnicy mogli zobaczyć m.in. przyczepę samozbierającą Bergmann, przyczepę Joskin, siewnik PS APV i owijarkę Tanco.

Źródło: Samasz