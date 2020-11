Wykorzystywanie samolotów do wykonywania zabiegów rolniczych to już zamknięty rozdział historii. Podatność na znoszenie i bardzo kiepska precyzja spowodowały, że opryski i nawożenie pól uprawnych z samolotów przeszły do lamusa, chociaż być może już za kilka lat nasze pola, z bardzo wysoką już precyzją, będą pryskać drony. Tymczasem przedstawiamy kilka samolotów rolniczych, które możemy podziwiać w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.