Tak Rosjanie piorą kradzione zboże

Mieszanie ukradzionego Ukraińcom zboża z własnym to nowy sposób Rosjan na sprzedaż ziarna. Znaleźli oni także sposób na ominięcie sankcji nałożonych na Krym.

Sprawę niewielkiego statku towarowego Amur 2501 opisał Bloomberg. Wg serwisu zbiera on zboże nie tylko z portu Azow, ale także z krymskiego Sewastopola, w którym zdaniem Ukraińców większość zbóż to ziarno skradzione właśnie im. Tajemniczości sprawie nadaje fakt, że Amur potrafi zniknąć z radarów, a następnie znaleźć się w obszarze przeładunku na otwartym morzu, skąd następnie duże masowce wypływają do krajów arabskich.

– Zdjęcia satelitarne, dane dotyczące załadunku i rozładunku zebrane z portów oraz dane dotyczące lokalizacji statków stawiają statki takie jak Amur 2501 w centrum tego, co eksperci branżowi uważają za nielegalny handel towarami. Eksporterzy mieszają zboże z wielu portów i statków, ukrywając pochodzenie towarów, takich jak pszenica i jęczmień, i pozwalając na sprzedaż dużych ilości za granicę bez szans wykrycia procederu – informuje Bloomberg.

– Wykorzystują transfery między produktami legalnymi i nielegalnymi, aby mieszać je w celu wyprania ich w legalnym łańcuchu dostaw – stwierdził cytowany przez Bloomberga Ian Ralby, dyrektor generalny IR Consilium, firmy zajmującej się prawem morskim i doradztwem w zakresie bezpieczeństwa.