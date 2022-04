Tak działa jedna z najnowocześniejszych fabryk maszyn rolniczych w Europie. Z wizytą w Samaszu [video]

Samasz jest największym w Polsce producentem maszyn zielonkowych, którego miesięczna produkcja dochodzi obecnie do nawet 900 szt. maszyn, ale firma dzięki realizowanej obecnie rozbudowie będzie produkować jeszcze więcej.

Firma realizuje produkcję w zakładzie w Zabłudowie na 15 nawach produkcyjnych, których łączna powierzchnia to 2,6 ha pod dachem. W samym tylko Zabłudowie zatrudnienie znajduje ponad 900 pracowników, a jeśli doliczyć kooperantów w zakresie obróbki m.in. skrawaniem to liczba ta oscyluje w granicach 1000 osób.

Na chwilę obecną firma jest w trakcie realizacji inwestycji o powierzchni 4 tys. m2 co ma w rezultacie pozwolić na powiększenie powierzchni produkcyjnej pod dachem do blisko 3 ha. Inwestycja przyczyni się do jeszcze sprawniejszego procesu produkcji i pozwoli na zwiększenie mocy wytwórczych.

Samasz bardzo dużą wagę przykłada do kontroli jakości i to nie tylko gotowych już maszyn które schodzą z linii produkcyjnej, ale również sprawdzania poszczególnych komponentów takich jak np. piasty stanowiące bardzo istotne elementy konstrukcyjne maszyn, już na samym wejściu na linię produkcyjną.

Wszystkie te elementy, czyli wysoka jakość i sprawność produkcji nie były by możliwe bez zastosowania w firnie m.in. elementów sprawdzających i kontrolujących proces produkcyjny. Dział kontroli jakości Samaszu opracował np. specjalną aplikację, która pozwala wychwycić ewentualne problemy z jakością i dzięki zbieranym danym je przeanalizować i znaleźć źródło problemu.