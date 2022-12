T-25 Władymirec to turkuć podjadek wśród ciągników

W 1970 r. wylądował na powierzchni Księżyca zdalnie sterowany radziecki pojazd księżycowy Łunochod 1, niewątpliwie absolutny szczyt ówczesnej technologii. W tym samym czasie inni radzieccy inżynierowie zaprezentowali ciągnik T-25, który wygląda jak turkuć podjadek i jest technicznym koszmarem. Co im poszło nie tak?

Nie da się odmówić radzieckiej technologii pewnej inwencji i dobrych pomysłów, choć lwia część z nich miała swój początek na Zachodzie. No cóż, kopiowanie pomysłów nie jest niczym nowym, a szpiegostwo gospodarcze w ZSRR kwitło pod opiekuńczym okiem komunistycznej władzy. Stan ten prowadził do ciekawych sytuacji, jak w przypadku pierwszej radzieckiej luksusowej limuzyny, w której system klimatyzacji rozwiązano, stosując “suchy lód” (dwutlenek węgla w formie stałej), gdy okazało się, że skopiowanie sprężarki klimatyzacji jest technicznie niewykonalne.

Radzieckie rolnictwo potrzebowało dużo dobrych maszyn, jednak radziecki chłoporobotnik obligatoryjnie musiał korzystać wyłącznie z rodzimego sprzętu. Tak nakazała mu partia. Dlatego nawet doskonałe ciągniki produkowane w demoludach, jak Zetor, Ursus czy IMT, były ideologicznie obce i przez to niewłaściwe, a nawet szkodliwe społecznie. Poza tym to właśnie radziecka technika miała być eksportowana do krajów demokracji ludowej i przynosić dochody, a nie na odwrót.

T-25 – ciągnik, którego w Charkowie nie chciano i stał się Władymircem

W połowie lat 60. na fali odwilży wprowadzonej przez towarzysza Nikitę Chruszczowa podjęto intensywne prace nad szybszym rozwojem radzieckiej techniki rolniczej. I tak w 1966 r. w Charkowskiej Fabryce Traktorów specjalizującej się w dużych konstrukcjach ciągników zaczęto wytwarzać lekki ciągnik T-25. Po kilku latach zorientowano się jednak, że jest to jakaś pomyłka i całą produkcję tego modelu przeniesiono do prestiżowej, bo na wschód od Moskwy, fabryki Władimirskij Motoro-Traktornyj Zawod we Włodzimierzu. Montowane ciągniki dostały dumne oznaczenie “Władymirec” wytłaczane na masce.

To właśnie produkowane we Włodzimierzu modele trafiały do Polski w wymianie barterowej z ZSRR w zamian za ziemniaki, cebulę oraz jabłka. Były to czasy, gdy radziecka technika musiała być importowana do nas za wszelką cenę, a biorąc pod uwagę rozliczenia finansowe, była naprawdę na wagę złota.

Jakby tego było mało, to T-25 Władymirec był montowany także w Polsce w kilku placówkach Agromy. Montaż odbywał się z gotowych elementów. Przychodzące w drewnianych skrzyniach kompletne podzespoły ciągnika były składane w całość i dostosowywane do polskich warunków technicznych. Co ciekawe, na życzenie mogły być wyposażone w instalację pneumatyczną pochodzącą z C-330.

W naszym kraju Władymirec kupowany był chętnie, bo jego cena była niska i w odróżnieniu od polskich ciągników z Ursusa był dostępny od ręki. W tym zalewie polskiego rynku radziecką techniką zadbano także o dość dobre zaopatrzenie w części zamienne, ale o nich wspomnę później.

Techniczna gratka, czyli konstrukcja „Władka”

Porównując Władymirca do podobnych mu w mocach, dwucylindrowych i produkowanych w tym samym czasie ciągników C-330 czy Zetor 2511, można się zastanowić, po co w ogóle powstał. Ten ciągnik ma się nijak do każdego ze swoich konkurentów pod każdym możliwym względem. Jest koszmarny. Dlaczego? Już tłumaczę.

Silnik o fabrycznym radzieckim oznaczeniu D-21, jaki zastosowano we Władymircu, to chłodzona powietrzem jednostka o mocy 26-30 KM. Jego oryginalna konstrukcja jest przemyślana, trwała i dosyć oszczędna. Ma znakomite rozwiązania konstrukcyjne jak: wydajne, podwójne smarowanie czy wałek wyrównujący drgania silnika pracujący w przeciwfazie. To zdecydowanie najlepszy z podzespołów Władymirca z jednym małym “ale”. Nie jest konstrukcją radziecką.

Z technicznego punktu widzenia D-21 (jak i cała rodzina tych silników) to dość marnie skopiowane jednostki niemieckiej firmy Deutz (KHD).

Mimo że pierwotna konstrukcja była znakomita, to zastąpienie precyzyjnej niemieckiej technologii i metalurgii radziecką przemysłową myślą techniczną nie wyszło mu w sumie na dobre. Blok silnika skręcał się i wały korbowe pękały. Niezwykle ciężkie koło zamachowe przykręcone do wału na drobnozwojowe śruby M12 (zastąpione później na M14) nagminnie się urywało. Ciśnienie smarowania olejowego było niestabilne, przez co skracało żywot panewek. Grubościenne tuleje wałka wyważającego były marnej jakości. Stop aluminium stosowany w głowicach silnika okazywał się mało plastyczny po przegrzaniu, przez co po ich demontażu nie trzymały szczelności z brzegiem cylindra – oryginalnie uszczelka pod głowicę nie była stosowana. Spod pokryw głowic i gumowych uszczelek popychaczy zawsze ciekło. Można by tak wymieniać jeszcze długo. Zdecydowanie jednak silnik Władymirca nie był o dziwo w nim najgorszy, bo to przekładnia była dziełem szaleńca.

Skrzynia biegów nie była prosta, ale prostacka. Ilość wad konstrukcyjnych przekraczała ilość zatrzasków, sprężynek, wodzików i dźwigni potrzebnych do jej przełączania. Koła zębate przekładni były źle obliczone i nie zazębiały się ze sobą na pełnej szerokości. Powodowało to trudne do zdiagnozowania wypadanie biegów, którym często winna była marna sprężynka lub ukryty z boku przekładni wałek zatrzasków.

Sterowanie przez traktorzystę samą skrzynią przeczyło zdrowemu rozsądkowi i trudno się połapać w ilości dźwigni w kabinie.

Po kilku latach produkcji nawet w fabryce zaczęto zdawać sobie sprawę z koszmaru, jakim była ta skrzynia, i gruntownie ją przebudowano. I tak ze złej przekładni po wieloletnich pracach i ciężkim wysiłku projektantów powstała unowocześniona skrzynia. Zmieniono cztery koła zębate, mechanizm przełączania biegów dostał nowe wodziki, zatrzaski i sprężynki oraz uproszczono sterowanie dźwigniami w kabinie. Czy to okazało się skuteczne? Nie. Było równie źle.

Do końca produkcji tego “dzieła” nie przebudowano nawet połączenia wałka zdawczego łączącego sprzęgło ze skrzynią. Dwa wałki transmitujące całą moc z silnika połączone były ze sobą na drobne kliny sprzęgłem łupkowym skręconym w poprzek jedną śrubą z dość marnym zabezpieczeniem. To rozwiązanie musiało się wcześniej czy później urwać. Zresztą tego typu pomysłów i “racjonalizacji” było jednak dużo więcej.

Czy T-25 ma zalety?

Układ kierowniczy Władymirca mógł być prostszy tylko w przypadku, gdyby do kierowania zastosowano lejce z uprzęży konnej. Był z gruntu zły, a precyzja kierowania nie istniała. System jego przekładni pochodził ze średniowiecznej kuźni i nie miał żadnych dobrych stron. No chyba że swoją wagą dociążał ciągnik.

Podobnie układ hydrauliki, który był, delikatnie mówiąc, nieco astmatyczny, a to przez wykorzystanie pompy NSz-10 używanej w radzieckim rolnictwie do napędu układu wspomagania ciągników MTZ-82 i JUMZ-6. Choć teoretycznie T-25 mógł podnieść potężne 600 kg, to obciążenie go takim ciężarem rodziło zwykle fontannę przecieków oleju hydraulicznego. Tak na marginesie, hydraulika radzieckich ciągników to niezwykle ciekawy temat i wymaga oddzielnej opowieści.

Nieco ukrytym problemem okazały się także tylne koła. Radzieckie egzemplarze miały ogumienie o rozmiarze 10-28 cala i dla tego rozmiaru obliczona została tylna przekładnia. W Polsce oryginalny rozmiar opon nie był produkowany, więc na tylne koła trafiało dostępne ogumienie w rozmiarze 11,2-28 lub (o zgrozo!) 12,4-28. Jednak obie opony miały dużo większy obwód niż radziecka 10-28, co negatywnie odbijało się na trwałości mechanizmu przeniesienia napędu.

Jakkolwiek spojrzeć, T-25 Władymirec to karykatura ciągnika. Był pod każdym względem inny niż konkurencyjne modele i pod każdym względem gorszy. Jeśli na siłę doszukiwać się w nim jakichkolwiek plusów, to tylko takich, że część egzemplarzy posiada dość obszerną kabinę. Żeby jednak nie było za różowo, to przed “liftingiem” kabina ogrzewana była za pomocą wymiennika ciepła, w którym krążył olej hydrauliczny dostarczany tam z zaworu umieszczonego nad pompą NSz-10. Oczywiście takie rozwiązanie generowało tłuste, lepkie i gorące przecieki, a sam zawór był najczęściej demontowany i zastępowany przedłużką.

Choć ciągnik ten był niezwykle popularny w latach 70. i 80., dziś w naszym kraju pozostało ich niewiele. Część się rozsypała, część wyjechała na wschód do krajów pochodzenia, a część użytkowana jest jeszcze z wieczną batalią o części zamienne. Co prawda są one jeszcze dostępne i tanie, ale ich jakość pozostaje często dyskusyjna.

Wiem, że wygląd to zawsze kwestia gustu. Jednak prosty i utylitarny wygląd tego ciągnika nie przemawia do mnie w żaden sposób. Wśród produkowanych w tamtym czasie modeli ciągników przypomina bardziej turkucia podjadka, plagę ogrodów, niż ciągnik. Ale to moje zdanie.