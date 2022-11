Szykuje się rewolucja w waloryzacji emerytur rolniczych

Rząd chce zmienić zasady waloryzowania emerytur rolniczych. Wysokość emerytury podstawowej będzie powiązana z kwotą najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Zyskają również rolnicy, którzy opłacają podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalnych rentowych i emerytalnych. Wypłacana jest w kwocie wynoszącej iloczyn wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i obowiązującej emerytury podstawowej.

Obecnie, od 1 marca 2022 r. rolnicza emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł. i jest znacznie niższa od najniższej emerytury w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, która od 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł. Zgodnie z przyjętym przez rząd budżetem waloryzacja emerytur i rent w 2023 r. ma wynieść 13,8 %. Obecny sposób waloryzacji emerytur rolniczych nie gwarantowałby podwyżki na tym poziomie. Rząd chce to zmienić i powiązać kwotę emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Przewiduje to rządowy projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rolnicy i organizacje rolnicze od dawna wskazują na brak możliwości rekompensowania opłacania podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia obok działalności rolniczej pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych. Rolnicy nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty przy ustalaniu emerytury rolniczej.

Rządowy projekt spełnia oczekiwania rolników i zakłada możliwość uzyskiwania dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do tych, na których ustala się wysokość części składkowej rolniczych świadczeń emerytalno – rentowych.

W sprawie o ustalenie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia i ich wymiaru, które będą dotyczyły postępowań wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji, będą stosowane przepisy tej nowelizacji.

Projekt reguluje też sytuację osób, którym przed jej wejściem w życie omawianej nowelizacji ustalono prawo do emerytury rolniczej bez dodatku z tytułu opłacania wyższej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W takim przypadku osoby spełniające warunki do tego dodatku będą mogły go nabyć bądź wystąpić o jego ustalenie od dnia wejścia w życie omawianych zmian, a KRUS będzie miał maksymalnie 90-dniowy termin na rozpatrzenie wniosku. Termin jest dość długi, ale rząd przewiduje natężenie składania wniosków w tej sprawie po wejściu w życie nowelizacji.

Omawiana nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw, za wyjątkiem przepisów dotyczących waloryzacji świadczeń emerytalnych, które mają wejść w życie 1 marca 2023 r. Planowany termin przyjęcia przez rząd nowelizacji to IV kwartał 2022 r.

Aneta Mościcka