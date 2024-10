Sztuczny podział gospodarstwa według ARMiR. Rolnicy tracą dopłaty – Głos Prawnika (VIDEO)

Kontrola ARiMR, potem zarzut wyłudzania pieniędzy, windykacja należności z okresu kilkunastu lat, komornik. Bankructwo gospodarstwa, choroba fizyczna i psychiczna, a może jeszcze gorzej. To może spotkać każdego rolnika, bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szuka gospodarstw, w których stworzono tzw. “sztuczne warunki”.

Agencja oskarża o wyłudzanie pieniędzy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oskarża rolników o wyłudzanie pieniędzy ze Wspólnej Polityki Rolnej poprzez tworzenie tzw. “sztucznych warunków”.

W biznesie “sztuczne warunki” to sytuacja, w której stosunki między podmiotami gospodarczymi są układane w sposób sztuczny w celu uzyskania korzyści finansowej, której jeden z podmiotów nie mógłby uzyskać samodzielnie.

W rolnictwie ten termin stosowany jest przez ARiMR w odniesieniu do sytuacji, gdy gospodarstwo dzieli się na mniejsze części na przykład po to, by ominąć degresywność stawek dopłat. Chodzi o to, że dopłaty do większych gospodarstw obliczane są według mniejszych stawek niż dla gospodarstw mniejszych. Kolejnym przykładem może być podział stada zwierząt, który umożliwi przyznanie płatności do krów lub bydła z ominięciem limitu liczbowego zwierząt.

Przekazujesz gospodarstwo dzieciom? ARiMR – to sztuczne warunki

To oczywiście zbyt bezpośrednie przełożenie praktyk biznesu na rolnictwo. Bardzo często zdarza się, że gospodarstwa rolne prowadzone są jako rodzinne i wydzielane są niekiedy części tych gospodarstw poszczególnym członkom rodziny, ale bez zamiaru stworzenia sztucznych warunków. Niestety, ARiMR może uznać, że było to działanie celowe, zakwestionować dopłaty wypłacone nawet kilkanaście lat temu i nakazać rolnikowi je zwrócić! Wtedy rozpoczyna się cały proces windykacji wstecz. A taka windykacja wiąże się z wypowiedzeniem umów dzierżawy ziemi z KOWR, z wypowiedzeniem kredytów obrotowych, z komornikiem pod bramą, z zajętymi kontami i chorobami członków rodziny.

Może to spotkać każdego rolnika

Jak wyjaśnia Paweł Zouner, adwokat z Kancelarii Zouner Legal w rozmowie z portalem topagrar.pl, zarzut o sztuczne warunki może spotkać każdego rolnika: liczba gospodarstw, w których stwierdzono sztuczne warunki rośnie, co prowadzi w wielu przypadkach do bankructwa. Stałe kontrole to już duże wyzwanie dla młodych rolników, a ryzyko oskarżenia ich rodzinnych gospodarstw o sztuczny podział, to przysłowiowy gwóźdź do trumny.

Jak się może bronić rolnik, gdy ARiMR stwierdzi tworzenie sztucznych warunków?

Czy rolnicy mają szansę wygrać w sądzie, jeśli ARiMR stwierdzi sztuczne warunki? Jak krok po kroku postępować w sytuacji otrzymania zawiadomienia o wszczęciu kontroli przez ARiMR? Jakie są sankcje za sztuczne warunki? O tym dowiecie się z poniższego filmu: