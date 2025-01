Szkolenia chemizacyjne dla rolnika. Jak cena i gdzie zrobić kurs?

Po zakończonym kursie rolnicy otrzymują m.in. zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów dla użytkowników profesjonalnych ważne przez 5 lat od daty wystawienia. Sprawdziliśmy tegoroczne ceny kursu podstawowego i uzupełniającego.

W minionych latach stawka za dzień kursu chemizacyjnego balansowała w granicach 120 zł/os. za szkolenie uzupełniające. Natomiast za podstawowe należało zapłacić ok. 180 zł/os.

Najbardziej popularną instytucją, do której rolnicy zgłaszają się na kurs chemizacyjny, są dedykowane dla siedziby ich gospodarstw Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Jak wynika z informacji dostępnych na stronach ODR w różnych województwach, najniższa cena szkolenia jest zbliżona do ubiegłorocznej, natomiast maksymalne kwoty to nawet kilkaset złotych.

W roku 2025 za szkolenie podstawowe rolnicy zapłacą od 180 do nawet 380 zł/os. Cena uzupełniającego kursu chemizacyjnego wynosi od 120 do 150 zł/os.

Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach, tak jak np. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu koszt szkolenia podstawowego waha się od 170 do 380 zł, a jego ostateczna cena jest uzależniona od liczby uczestników. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku szkolenia uzupełniającego, którego koszt może wynieść od 130 do nawet 420 zł.

Dlatego warto śledzić stronę internetową swojego ośrodka doradztwa rolniczego, by móc oszacować, jaką kwotę będzie trzeba przeznaczyć na wyrobienie lub aktualizację uprawnień do stosowania środków ochrony roślin i nie przegapić zapisów na szkolenie.

Gdzie zrobić kurs chemizacji?

Co ciekawe, odbycie szkoleń w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego to nie jedyna droga do nabycia lub aktualizacji kursów chemizacyjnych. Istnieją również inne instytucje, w których można odświeżyć swoją wiedzą. Jedną z nich jest Ośrodek Doskonalenia KADR SIMP. W tej instytucji można odbyć szkolenie podstawowe ze stosowania środków ochrony roślin przeznaczone dla właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych za 350 zł brutto/os. oraz uzupełniające za 250 zł brutto/os.

Co istotne, uczestnicy tych szkoleń po zakończonym kursie również otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów dla użytkowników profesjonalnych ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

Szkolenia chemizacyjne

Wyróżniamy dwa typu kursów chemizacyjnych dot. „Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu”.

szkolenie podstawowe jest dedykowane rolnikom, którzy nigdy wcześniej go nie przeszli i trwa 2 dni (14 godzin).

szkolenie tzw. uzupełniające – powinni z niego skorzystać rolnicy mający już uprawnienia; trwa 1 dzień (7 godzin).

W czasie kursów chemizacyjnych omawiana jest budowa opryskiwaczy. Rolnicy dowiadują się, w jaki sposób przeprowadzać konserwację tych maszyn oraz poznają zasady BHP.

Uczestnik szkolenia po zdaniu egzaminu uzyskuje zaświadczenie ważne przez okres 5 lat w jednym z następujących zakresów:

integrowana produkcja roślin,

doradztwo dotyczące środków ochrony roślin,

stosowanie środków ochrony roślin:

sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,

sprzętem agrolotniczym,

metodą fumigacji,

sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie.

Źródło: PIORIN, PODR, TPR