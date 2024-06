Szkodniki magazynowe – coroczny problem w żniwa i nie tylko

Szkodniki magazynowe to nieodzowny problem, który daje o sobie znać w okresie żniw. Dla pocieszenia mogę powiedzieć, że nie jest nowym. Już w czasach starożytnych występowały szkodniki magazynowe.

W grobowcach faraonów znaleziono wołka zbożowego, trojszyka, kapturnika zbożowca, a nawet pustosza. Z kolei na naczyniach glinianych w Japonii odkryto odciśniętego wołka. Przybliżony okres, z którego pochodzi to naczynie to około 10,5 tys. lat przed naszą erą.

Jakie straty powodować szkodniki magazynowe?

Okazuje się, że nie tylko szkodniki na polu wyrządzają szkody. Również mamy szkodniki magazynowe. Straty powodowane przez te ostatnie są niższe od tych, które mogą wystąpić na polach. Szkodniki przechowalniane, bo tak inaczej nazywamy szkodniki magazynowe powodują mniejsze szkody. Szacuje się, że w skali globalnej jest to około 8-10% wszystkich zbiorów.

Niebezpieczeństwa związane z występowaniem szkodników magazynowych

Gdy w składowanych zbożach czy ziarnie wystąpią szkodniki to dochodzi do ubytków ziarna. Dodatkowo spada zdolność kiełkowania ziarna i nasion oraz dochodzą szkody związane z zanieczyszczeniami typu: odchody czy ciała martwych szkodników czy wylinki owadów. Gdy jest duża aktywność biologiczna szkodników, to może dojść do zagrzania się ziarna. W takich okolicznościach wilgotność ziarna wzrasta – co przyczynia się do wzrostu namnażania się drobnoustrojów.

Szkodniki magazynowe lubią ciepło

Większość szkodników magazynowych pochodzi z rejonów tropikalnych lub subtropikalnych. Z racji tego, że płody rolne są transportowane z różnych części świata, to różnorodność szkodników jest olbrzymia. Magazyny przeznaczone do składowania zbóż i nasion są zazwyczaj izolowane i ogrzewane. Mamy więc idealne warunki do rozwoju tych szkodników. Trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Magazyny, w których są składowane nasiona i ziarna są izolowane. Z tego powodu do środka magazynu nie mają jak się dostać naturalni wrogowie szkodników magazynowych, stąd rozwój szkodników w sprzyjających warunkach, jest tak intensywny.

Jak walczyć ze szkodnikami w magazynach?

Na polach wykonuje się zabiegi w formie oprysku. Z kolei do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych bardzo często wykorzystuje się formulacje gazowe. Mowa tu o fumigacji. Fumigacja, inaczej gazowanie – to zwalczanie szkodników za pomocą fumigantów. Z kolei fumiganty to są substancje chemiczne w postaci dymu, pary lub gazu. Bardzo często do fumigacji używa się preparaty zawierające fosforki glinu i magnezu. Związki te należą do „bardzo toksycznych” i mogą być używane tylko przez specjalistyczne firmy DDD.